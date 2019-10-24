"Amazonlar geri dönülmez noktayı aşmak üzere: İki yıl içinde bozkıra dönüşmeye başlayabilir"

Peterson Institute for International Economics'ten Monica de Bolle'un açıklamalarına göre bu noktadan sonra Amazonlar kendisi için yeteli yağmur üretemeyecek noktaya gelecek ve yavaşça kuru bir bozkıra dönüşmeye başlayacak. Bu gelişmenin atmosfere tonlarca karbon göndererek küresel ısınmayı kötüleştireceği ve Güney Amerika'da hava değişikliğine sebep olabileceği belirtildi.

The Guardian'ın aktardığına göre bu rapor bilim insanları arasında tartışmalara sebep oldu. Bazı bilim insanları "taşma noktası"nın hâlâ 15-20 yıl uzakta olduğunu savunurken, bazıları da de Bolle'un raporunun Amazonlar'ın karşı karşıya olduğu tehditi doğru bir şekilde gösterdiğini söyledi.