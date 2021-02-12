Amazon'un 'altın nehirleri' ortaya çıktı
NASA, fotoğraflarda "altın nehirleri" gibi görülen bölgelerin aslında ruhsatsız madenciler tarafından açılan çukurlar olduğunu söylüyor.
Normalde görülmeyen bu çukurların güneşin ışınlarının yansımasıyla ortaya çıktığı belirtiliyor.
NASA, fotoğrafların Aralık ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) astronotlar tarafından çekildiğini açıkladı.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yayımlanan fotoğraflar, Peru'da Amazon yağmur ormanlarındaki yasa dışı altın madenciliğinin boyutlarını ortaya koydu.
12 Şubat 2021 Cuma 17:40
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