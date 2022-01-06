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Amazon’un Dijital Asistanı Alexa Ay’a Yolculuk İçin Hazırlanıyor

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Amazon'un akıllı ses asistanı Alexa, Artemis I misyonunun bir parçası olarak Ay'a gitmeye hazırlanıyor.
Amazon’un Dijital Asistanı Alexa Ay’a Yolculuk İçin Hazırlanıyor

Amazon mühendisleri, geliştirdikleri teknolojinin daha sonra gerçekleşecek mürettebatlı uzay görevlerinde yararlı olup olmayacağını görmek için Artemis I sırasında test edilecek gelişmiş bir Alexa sürümü oluşturdu.

Artemis I sırasında, bir Orion uzay aracı Dünya’ya dönmeden önce Ay’ın yanından geçiş yapacak. Yolculuk mürettebatsız olacak, bu nedenle NASA, uzay aracının yolculuğu sırasında Alexa etkileşimlerini uzaktan kuracak. Alexa, Orion’un gerçek zamanlı telemetri verilerine bağlanacak ve bu sayede de görev gerçekleşirken görevle ilgili binlerce soruyu yanıtlayabilecek.

Tahmin edebileceğiniz gibi Alexa, kabin içi aydınlatma da dahil olmak üzere Orion’daki bağlı cihazları kontrol etme taleplerine de yanıt verebilecek.

NASA’nın Johnson Uzay Merkezi’nde Orion program müdür yardımcısı Howard Hu, “Astronotların, uzay aracının yönü, su kaynağı seviyeleri veya pil voltajı durumu gibi uçuş durumu ve telemetri hakkındaki bilgilere basit sesli komutlarla erişebilecekleri bir gelecek hayal edebiliyorum. Orion, astronotları Ay’a taşımak için şimdiye kadar geliştirilmiş en gelişmiş uzay aracı ve ses aktivasyon teknolojisi, bilim kurgu uzay gemilerinin etkileşimli bilgisayar sistemlerinin yeni nesil kaşifler için bir gerçeklik haline gelmesini sağlayarak onu bir sonraki seviyeye taşıyabilir” dedi.

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