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Amazon’un eski CEO’su eski eşini öldürmek için kiralık katil tutmuş

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ABD merkezli teknoloji ve perakende şirketi Amazon'un Meksika'dan sorumlu eski başkanı Juan Carlos Garcia'nın Hollywood filmlerini aratmayan bir operasyonla eski eşini öldürttüğü ortaya çıktı.
Amazon’un eski CEO’su eski eşini öldürmek için kiralık katil tutmuş

Kan donduran bir olay Meksika’nın gündemine bomba gibi oturdu… Dünyanın en büyük teknoloji ve perakende şirketlerinden Amazon’un Meksika ülke başkanı olarak bir dönem görev yapan eski CEO Juan Carlos Garcia’nın eski eşini öldürttüğü ortaya çıktı.

2019 yılının 25 Kasım’ında kırmızı ışıkta beklerken silahlı saldırıya uğrayan Abril Perez Sagaon olay yerinde yaşamını yitirmişti. Meksiko’da kırmızı ışıkta aracının içinde avukatı ve çocuklarıyla birlikte beklediği sırada bir saldırgan yakın mesafeden Sagaon’a ateş ederek öldürmüştü.

Olayla ilgili soruşturma ve dava süreci devam ederken bu hafta görülen duruşmada yeni bilgiler de ortaya çıktı. Sagaon, öldürülmeden önce eşi tarafından şiddet gördüğünü ve Garcia’nın kendisini öldürmeye çalıştığını iddia etmişti.

“ERKEN ÖLDÜRÜRSENİZ İKRAMİYE VERECEĞİM”

Sagaon’un öldürüldüğü dönemde ülke dışına kaçan ve ABD’de bulunan Garcia’nın bir kiralık katille anlaştığı da tespit edildi. Yakalanan katil mahkemede açıklamalarda bulundu. Cinayetten günler sonra ABD’ye kaçan Garcia’nın kiralık katile “eski eşini öldürmesi için” 9 bin dolar ödediği de tespit edildi.

2015 yılında Amazon Meksika’nın başına getirilen Garcia’nın iki kiralık katile, “Eğer şiddet davasındaki duruşmadan önce öldürürseniz size 2500 dolar ikramiye vereceğim” dediği de belirtildi.

Perez hakkında Interpol’ün harekete geçtiği ve 190 ülkede arandığı kaydedildi. Yetkililer, Perez’in yürüyerek sınırı geçtiğini öne sürdü.

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