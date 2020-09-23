  • BIST 1.103
  • Altın 461,046
  • Dolar 7,6683
  • Euro 8,9576
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 14 vaka! 4 vaka yerel

Amazon’un ilk Türk dizisinde rol alacak isimler belli oldu

» »
Bu ay Türkiye'de faaliyete geçen Amazon Prime'ın ilk dizisi Artı'da Okan Bayülgen, Binnur Kaya gibi isimler yer alacak.
Amazon’un ilk Türk dizisinde rol alacak isimler belli oldu

Bu ay Türkiye'de faaliyete geçen Amazon Prime'ın ilk dizisi Artı'da Okan BayülgenBinnur Kaya gibi isimler yer alacak.

Amazon Prime, kısa bir süre önce Türkiye’de faaliyete başladı. Platformun ilk Türk dizisi Artı için de çalışmalar başladı. Dizinin çekimleri önümüzdeki ay başlayacak.

Projeyi, ‘yapay zeka' Enigma yönetecek. Dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyan dijital dizinin tasarımını, Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi (LAMDA) mezunu Burak Arslan üstlendi.

İzleyiciler dizide kendi karakterlerini oluşturabilecek ve kendi hikayelerini yazabilecek. Projenin ilk karakterlerini Erzincan'dan başlayarak tüm illerdeki köy çocukları oluşturacak.

19 Mayıs 2021'de yayınlanması planlanan Artı dizisinde ise Binnur Kaya, Serenay Aktaş, Okan Bayülgen, Zeynep Alkan ve Aslı Omağ yer alıyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Otomobil almak isteyenler dikkat! İşte taşıt kredisi faiz oranları22 Eylül 2020 Salı 13:30
  • Pandemi süreci kumar bağımlılığını körükledi22 Eylül 2020 Salı 10:23
  • Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Geniş çekirdek aile, yalnızlığın en büyük ilacı”21 Eylül 2020 Pazartesi 12:50
  • Civisilli: Hellimde zihniyet değişikliği olmalı20 Eylül 2020 Pazar 10:54
  • Kehribarda, dünyanın en eski hayvan spermi bulundu: 100 milyon yıllık18 Eylül 2020 Cuma 20:43
  • Çıplak firar ettiler: 219 mahkum yakalanmamak için sarı renkli üniformaları çıkarıp kaçtı17 Eylül 2020 Perşembe 22:31
  • ‘Sağlığında’ 8 ton çeken T-Rex’in iskeleti açık artırmada: Tahmini fiyatı 8 milyon dolar17 Eylül 2020 Perşembe 21:57
  • South Park, pandemi konulu özel bölümüyle ekranlara dönüyor17 Eylül 2020 Perşembe 21:30
  • Konut kredisi faizinde sert yükseliş yaşanıyor17 Eylül 2020 Perşembe 09:31
  • Nurgül Yeşilçay'dan evlilik açıklaması16 Eylül 2020 Çarşamba 22:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti