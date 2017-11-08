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Amazon'un patronu Bezos: Dünyayı kurtarmak için uzaya gitmek zorundayız

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Amazon'un patronu Bezos: Dünyayı kurtarmak için uzaya gitmek zorundayız
Amazon'un patronu Jeff Bezos, gezegenimizi kurtarmanın tek yolunun uzaya gitmek olduğunu belirtti.

Gezegenimizin geleceği ile ilgili uyarıda bulunanlar kervanına Amazon'un patronu jeff Bezos da katıldı. 

Amazon'un kurucusu olan aynı zamanda uzay turizmi şirketi Blue Origin'in de sahibi olan Bezos, gezegenimizi kurtarmak için tek yolun uzaya gitmek olduğunu açıkladı.

Uzayın son sınır olduğunun altını çizen Bezos, insanoğlunun hayatta kalması için bu sınırı zorlaması gerektiğinin altını çizdi. Dün benzer bir uyarı ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking'den gelmişti. 

Çin’in başkenti Pekin’deki Tencent WE Zirvesi’ne video konferans yoluyla bağlanan Hawking, insanların faciadan kurtulmak için hayata uygun başka bir gezegen bulması gerektiğini söylemişti.

İnsanoğlunun 2600 yılına kadar yok olabileceği uyarısında bulunan dünyaca ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking, artan nüfus ve enerji talebinin gezegeni felakete sürükleyeceğini belirterek Dünya’nın alev topu haline gelebileceğini kaydetmişti.

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