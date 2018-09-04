Amazon’un piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaştı!

Amazon başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Bugün yapılan açıklama ile birlikte şirketin piyasa değerinin 1 trilyon dolara ulaştığı belirtildi. e-Ticaret devinin hisseleri tabiri caizse resmen tavan yaptı.

Amazon başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Bugün yapılan açıklama ile birlikte şirketin piyasa değerinin 1 trilyon dolara ulaştığı belirtildi. e-Ticaret devinin hisseleri tabiri caizse resmen tavan yaptı.

Amazon 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı!

Bildiğiniz üzere Apple geçtiğimiz aylarda, ilk trilyon değerine sahip şirket unvanına ulaştı. Şimdi ise perakende şirketinin 1 trilyon piyasa değerine ulaştığını görmekteyiz. Geçtiğimiz günlerde 988 milyar dolar seviyelerine tırmanan şirket, bu sefer hedefine ulaştı. ABD borsalarının açılmasından çok kısa süre sonra e-Ticaret şirketinin hisseleri dünkü kapanışa göre yüzde 2‘lik bir artışla 2.050.50 dolara yükseldi.

Dünyanın en zenginlerinden biri olan perakende şirketinin kurucusu Jeff Bezos‘un serveti ise yaşanılan bu gelişme ile 2,6 milyar dolarlık bir artışla, saatte 167,3 milyar dolara ulaştığını görmekteyiz.

Ağustos ayında 1 trilyon piyasa değerini geçen Apple’dan sonraki ikinci trilyon değerine sahip şirket ise Amazon oldu. Dünyanın en büyük online perakende şirketi, önceki yıllara göreyse yüzde 71 değer kazandığının da altını çizelim.