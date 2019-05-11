  • BIST 88.533
  • Altın 247,380
  • Dolar 6,0672
  • Euro 6,8203
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Amazon’un sahibi 'dünyayı kurtaracak'

»
Blue Origin ve Amazon’un sahibi Jeff Bezos bunu uzayda madencilik, üretim ve koloniler sayesinde yapmayı hedefliyor.
Amazon’un sahibi 'dünyayı kurtaracak'

 

Dünya, güneş sistemimizde yaşanabilecek en iyi gezegendir. Ona en yakın özelliklere sahip Mars bile, fırtınalar ile korkunç bir hal alabilir.  Bunu göz önünde bulunduran Blue Origin’in ve Amazon’un sahibi Jeff Bezos kendisine bir hedef koyduğunu açıkladı. Bu hedef; insanları hayatta tutmak.

Washington DC’de sadece basının davetli olduğu bir etkinlikte konuşan Bezos,dünyanın ileride konut ve hafif sanayi bölgesi olacağını, ağır sanayinin ve madenciliğin uzaya taşınacağını söyledi.

Bezos’un bu pembe hayalleri ise bir çok engel ile karşı karşıya. Öncelikle büyük araçları, hele ki maden aracı gibi dev araçları yörüngeye sokmak oldukça maliyetli bir iş.

Elon Musk bunu, tekrar kullanılabilir roketler ile başarmayı deniyor, ancak bu roketler ve araçlar maden araçlarına göre çok daha küçük kalıyorlar. Amazon’un sahibi Jeff Bezos’un hayali ise bunu New Glenn adlı araç ile yapmak. Ancak bunun tamamlanmasının yıllar alabileceği konuşuluyor.

Jeff Bezos’un belirttiğine göre söz konusu roket minimum 2021 yılında ilk denemesini yapacak. Bu görevler ve denemeler başarılı olursa şirket, uzaya taşımacılık yapabilecek.

Siz ne düşünüyorsunuz? Jeff Bezos’un hayalleri gerçekçi mi? Sizce bu seviyede büyük araçlar uzaya taşınabilir mi? Yorumlarda belirtiniz.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Google’da arama ve yer geçmişi için otomatik silme seçeneği geliyor05 Mayıs 2019 Pazar 20:57
  • Telefonların Dörtte Üçü Yapay Zeka Sahibi Olacak05 Mayıs 2019 Pazar 20:56
  • Facebook ve Instagram’dan ortak karar03 Mayıs 2019 Cuma 09:55
  • Facebook ve Instagram’dan karar: ‘Zararlı siyasi kullanıcılar’ın sayfaları kalkıyor03 Mayıs 2019 Cuma 08:59
  • Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta bağlantı sorunu02 Mayıs 2019 Perşembe 15:35
  • Leonardo Da Vinci: Ölümünün 500. yılında icatları zamana meydan okuyan deha02 Mayıs 2019 Perşembe 11:32
  • Batılı ülkeler neden Çinli teknoloji devi Huawei'den korkuyor?01 Mayıs 2019 Çarşamba 22:04
  • Huawei tartışması ABD güvenlik kurumları arasındaki derin anlaşmazlıkları ortaya çıkardı01 Mayıs 2019 Çarşamba 15:51
  • Facebook ve Instagram'da 'devrim' gibi yenilikler01 Mayıs 2019 Çarşamba 11:25
  • Facebook emojileri artık 3 boyutlu30 Nisan 2019 Salı 12:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti