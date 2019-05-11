Amazon’un sahibi 'dünyayı kurtaracak'

Blue Origin ve Amazon’un sahibi Jeff Bezos bunu uzayda madencilik, üretim ve koloniler sayesinde yapmayı hedefliyor.

Dünya, güneş sistemimizde yaşanabilecek en iyi gezegendir. Ona en yakın özelliklere sahip Mars bile, fırtınalar ile korkunç bir hal alabilir. Bunu göz önünde bulunduran Blue Origin’in ve Amazon’un sahibi Jeff Bezos kendisine bir hedef koyduğunu açıkladı. Bu hedef; insanları hayatta tutmak.

Washington DC’de sadece basının davetli olduğu bir etkinlikte konuşan Bezos,dünyanın ileride konut ve hafif sanayi bölgesi olacağını, ağır sanayinin ve madenciliğin uzaya taşınacağını söyledi.

Bezos’un bu pembe hayalleri ise bir çok engel ile karşı karşıya. Öncelikle büyük araçları, hele ki maden aracı gibi dev araçları yörüngeye sokmak oldukça maliyetli bir iş.

Elon Musk bunu, tekrar kullanılabilir roketler ile başarmayı deniyor, ancak bu roketler ve araçlar maden araçlarına göre çok daha küçük kalıyorlar. Amazon’un sahibi Jeff Bezos’un hayali ise bunu New Glenn adlı araç ile yapmak. Ancak bunun tamamlanmasının yıllar alabileceği konuşuluyor.

Jeff Bezos’un belirttiğine göre söz konusu roket minimum 2021 yılında ilk denemesini yapacak. Bu görevler ve denemeler başarılı olursa şirket, uzaya taşımacılık yapabilecek.

Siz ne düşünüyorsunuz? Jeff Bezos’un hayalleri gerçekçi mi? Sizce bu seviyede büyük araçlar uzaya taşınabilir mi? Yorumlarda belirtiniz.