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Ambar Açma ve Hırsızlık

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Ambar Açma ve Hırsızlık
Ambar Açma ve Hırsızlık

01.02.2020 - 24.07.2020 tarihleri arasında, Güzelyurt’ta, Turgut Özal Caddesi üzerinde, Hüseyin MİTOĞLU’na ait ikametgahın avlusunda bulunan ambarın penceresi hasar yapılmaksızın açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden 1 adet bisiklet, 2 çift akü şarj kablosu, 2 adet elektrikli parlatma aleti, 1 adet pilli matkap, 1 adet küçük spiral makinesi, 1 adet mermer kesme aleti, 1 adet elektrikli zımpara makinesi, 2 adet araba aküsü, 1 adet araç yıkama makinesi, 1 adet elektrikli araç şarj etme cihazı, 1 adet zincirli kantar, 1 adet at eğeri ve dizginleri, 1 adet bakır tava ile çeşitli araç tamir anahtarları çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.T.(E-22) ve K.T.(K-19) tutuklanmış olup,

Soruşturma devam etmektedir.

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