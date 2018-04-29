  • BIST 107.614
  • Altın 172,142
  • Dolar 4,0467
  • Euro 4,9000
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

Ambargolar Deliniyor…Kuzey Kıbrıs Diş Hekimliği Öğrenci Birliği IADS’a Tam Üye Oldu…

»
Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği fakültesi önderliğinde kurulan Kuzey Kıbrıs Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği, bütün dünyadaki diş hekimliği öğrencilerini temsil eden Uluslararası Diş Hekimliği Federasyonu (IADS)’na tam üye oldu.
Ambargolar Deliniyor…Kuzey Kıbrıs Diş Hekimliği Öğrenci Birliği IADS’a Tam Üye Oldu…

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, diş hekimliği öğrencilerine eğitim ve öğrenim konusunda farklı bir vizyon kazandırmayı amaçlayan Kuzey Kıbrıs Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği’nin lokal üye olduğu Uluslararası Diş Hekimliği Federasyonu (IADS)’na tam üyeliğinin oybirliğiyle kabul edildiği bildirildi.

Orta Doğu Öğrenci Değişim Sorumlusu Yakın Doğu Üniversitesi’nden…
Ulusal ve uluslararası bilgi akışının sağlanması, uluslararası öğrenci değişim programları ile öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerinin arttırılması, mesleki yeniliklerden en kısa sürede haberdar olunabilmesi için etkin bir iletişim ağının oluşturulması, değişik kültür ve uluslardan diş hekimliği öğrencileri arasında bilgi alışverişi sağlanması vizyonu taşıyan birlik üyesi Mustafa Hacılar da Orta Doğu Öğrenci Değişim Sorumlusu (Middle-East Exchange Officer) olarak seçildi.

Diş Hekimliği Öğrencilerine Değişim Programıyla Staj Olanağı Sağlandı…
Mesleki bir öğrenci organizasyonu olarak ifade edebilen Kuzey Kıbrıs Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği, kısa süre içerisinde mesleki platformda birçok başarıya da imza attı. İlk olarak 25 Mart 2013 tarihinde yapılan Uluslararası Diş Hekimliği Federasyonu (Federation Dentaire Internationale - FDI) gibi oldukça saygın bir kurumun öğrenci kolu olarak görev yaptı. Uluslararası Diş Hekimliği Öğrenci Birliği’nin (International Assosciation of Dental Students – IADS) yürüttüğü IADS Yarıyıl Kongresi’nde birlik ve Yakın  Doğu Üniversitesi başarılı bir şekilde tanıtılarak birliğimiz oy birliği ile “IADS local membership” alarak KKTC temsilcisi olmaya hak kazandı.

Uluslararası alanda bağlarını güçlendiren birlik, aynı zamanda ulusal alanda da ses getiren çalışmalar düzenlendi. IADS toplantılarında her yıl farklı ülkelerde düzenlenen Uluslararası Diş Hekimliği Öğrenci Birliği Kongresi’nin 2018 yılında Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştirilmesi için etkin sunumlar gerçekledi. Ayrıca yine IADS’a bağlı öğrenci değişim programı için aktif bir hat oluşturarak, değişim programı öğrencilerine Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde staj olanağı sundu. 

Birlik, Mart ayında 64. Uluslararası Diş Hekimliği Öğrenci Birliği Kongresi’niKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Düzenlenen kongre ile birlik “local member” ülke konumundan “full member” ülke konumuna yükseltilerek IADS’a olan üyeliği tam üyelik olarak yenilendi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Öğrenci Kulüplerine Sınırsız Destek”
 Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Üniversite’de öğrenci odaklı çalıştıklarını, aktif olarak faaliyet gösteren öğrenci kulüplerine önem verdiklerini ve sınırsız destek sağladıklarını bildirdi. 
Ayrıca Diş Hekimliği Öğrenci Birliği’nin kazanmış olduğu “tam üyelik” statüsünün gerek Yakın Doğu Üniversitesi gerekse ülkemiz için gurur verici bir başarı olduğunu vurguladı.

Doç. Dr. Dudu Özkum Yavuz: “Gururla izliyoruz”
Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Doç. Dr. Dudu Özkum Yavuz da, Kuzey Kıbrıs Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği’nin bugüne kadar pek çok başarıya imza attığını, bundan sonrasında da başarı hikayelerinin artacağına inandığını söyledi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • YDÜ İletişim Fakültesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Önlisans Bölümü, Yakın Doğu İlkokulu Okul Öncesi’ni Ziyaret Etti29 Nisan 2018 Pazar 18:27
  • Nigar Hanım’dan Günümüze Türk Edebiyatında Şair Kadınlar Uluslararası Sempozyumu DAÜ’de gerçekleştirildi27 Nisan 2018 Cuma 20:07
  • DAÜ Turizm Fakültesi dünyaca ünlü şefi ağırlamaya hazırlanıyor27 Nisan 2018 Cuma 20:06
  • DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 24 Nisan–1 Mayıs Dünya Aşılanma Haftası nedeniyle açıklama yaptı27 Nisan 2018 Cuma 20:06
  • Maliye eski bakanları LAÜ öğrencileri ile biraraya geldi27 Nisan 2018 Cuma 12:41
  • “Rock’n Emu” etkinliği bugün27 Nisan 2018 Cuma 09:08
  • DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dünya Sıtma Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu26 Nisan 2018 Perşembe 19:11
  • DAÜ BTYO ASIIN akreditasyonunu 2. kez aldı26 Nisan 2018 Perşembe 19:10
  • YDÜ Sahne Sanatları Fakültesi “Tiyatro Bölümü” Oyunculuk Ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dallarına Özel Yetenek Sınavı İle Öğrenci Alacak26 Nisan 2018 Perşembe 19:09
  • İskele Ticaret Lisesi büyük bir etkinliğe imza attı.26 Nisan 2018 Perşembe 13:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti