“Ambargolar kırılırken sahip çıkmayanlar, ambargolardan şikâyet etmemeli”

Genç sporcumuz Mustafa Alnar, Moskova’da 29 Ekim – 3 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek 2017 Dünya Gençler Şampiyonası’nda Kuzey Kıbrıs adına ve KKTC Bayrağı altında yarışacak.

Sporcumuz, Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonası’nda elde ettiği 2’ncilik derecesi nedeniyle Dünya’nın en başarılı 64 sporcusunun mücadele edeceği şampiyonada ülkemizi temsil edecek

Genç sporcumuz Mustafa Alnar ülkemizi Dünya Şampiyonası’nda temsil edecek.

Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonası’nda elde ettiği 2’ncilik sonrasında Dünya Şampiyonası’nda mücadele etme hakkı kazanan sporcumuz, Moskova’da 29 Ekim – 3 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek 2017 Dünya Gençler Şampiyonası’nda Kuzey Kıbrıs adına ve KKTC Bayrağı altında yarışacak. Uluslararası Olimpiyat Komitesi IOC’ne üye bulunan Dünya Bilardo Sporları Konfederasyonu WCBS’nun tek yetkili kuruluşu olan Dünya Bilardo Birliği WPA tarafından gerçekleştirilen Dünya Gençler Şampiyonası’na her yıl Dünya genelinde en başarılı 64 sporcu çağrılıyor.

Mustafa Alnar 2017 Avrupa Gençler Şampiyonası’nda elde ettiği ikincilik derecesi nedeniyle WPA’e bağlı Avrupa Cepli Bilardolar Federasyonu EPBF tarafından Avrupa Takımı’na dâhil edildi. Dünya çapında başarı göstermiş toplam 64 sporcunun yarışacağı Dünya Şampiyonası’na EPBF’in belirlediği ve Avrupa Kıtası’nı temsilen katılacak ekip, U17, U19 ve Kızlar Kategorilerinde olmak üzere toplam 11 sporcudan oluşmaktadır. Diğer 53 sporcu ise Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avustralya, Afrika ve Asya Kıtalarının kıta örgütleri tarafından belirlenmektedir. Mustafa Alnar’ın yarışacağı U17 Kategorisinde 6 Kıta’dan toplam 24 sporcu yarışacaktır.



AŞKIN BURCU, “AMBARGOLAR KIRILIRKEN SAHİP ÇIKMAYANLAR, AMBARGOLARDAN ŞİKÂYET ETMEMELİDİR”

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu Başkanı Aşkın Burcu Mustafa Alnar’ın Dünya Şampiyonası’na katılması ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Bilardo Federasyonu’nun resmi üyelikleri sayesinde Avrupa ve Dünya Şampiyonaları’nda sporcularını KKTC bayrağı ile yarıştırabilen tek federasyon olduğuna dikkat çeken Burcu, yeterli ilgi ve desteği görmediklerini belirterek, “Ambargolar kırılırken sahip çıkmayanlar, ambargolardan şikâyet etmemelidirler” dedi.



Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu Başkanı Aşkın Burcu’nun konu ile ilgili açıklaması aynen şöyle:



Federasyonumuz sahip olduğu resmi üyelikleri sayesinde ülkemizde faaliyet gösteren spor federasyonları içerisinde resmi Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında sporcularını Kuzey Kıbrıs adına ve KKTC Bayrağı ile yarıştırabilen tek federasyondur. Federasyonumuz, Güney Kıbrıs Milli Takımı İle Avrupa Şampiyonası’nda KKTC Bayrağı ile Milli Maç yapabilen tek federasyondur (2010). Federasyonumuz, ülkemizde bu güne kadar birçok uluslararası organizasyon ve dört Euro Tour’un yanı sıra aralarında Yunanistan Milli Takımı da olmak üzere 33 ülkenin katılımı ile Avrupa Şampiyonası’nı başarıyla gerçekleştirmiştir. 2012 yılından bu yana Sporcularımız bir Dünya Üçüncülüğü, iki Avrupa İkinciliği ve gerek takımsal gerekse ferdi beş Avrupa Üçüncülüğü’nü ülkemize kazandırmıştır.

Ülkemiz adına sahip olduğumuz resmi üyeliklerin devamını sağlamak ve gereklerini yerine getirmek sırtımızda çoğu kez yalnız taşıdığımız, büyük bir sorumluluk. Gerek federasyon olarak gerekse sporcularımız elde ettikleri başarılarla ambargoları sayısız kez kırdık ülkemiz adına kırmaya devam edeceğiz. Ancak yeterli ilgi ve desteği görmüyoruz. Son beş –altı yıl içerisinde Futbol’a ayrılan fon 1,5 Milyondan 5 Milyona çıkarken federasyonumuza ayrılan bütçe 70 bin TL’den 60 bin TL’ye nasıl düşebilmektedir? Buna karşılık her yurt dışı çıkışımızdan önce aylarca kaynak arıyor, çoğu kez son anda ve yetersiz miktarda ya da bazen hiç katkı alamıyoruz. Fazla uzağa gitmeye de gerek yok, daha öncekiler gibi, iki buçuk ay önce Avrupa Şampiyonası’ndan madalyalarla dönen sporcularımız hala ödüllendirilemediler. Kapı gibi tüzük var ama sanırım yine ilgili kalemde kaynak yok. Ambargoların kırılması ve kaldırılması için türlü toplantılar, etkinlikler ve hatırı sayılır harcamalar yapanlar, nasıl olur da bu başarıları görmezden gelebiliyor? Yaratılan tüm olumsuz koşullara rağmen, sizin çocuklarınız 12 ya da 15 yaşında Avrupa Şampiyonası’nda KKTC Bayrağı altında yarışıp Dünyanın gözü önünde ikincilik – üçüncülük madalyası kazanma başarısı gösterebiliyorsa en küçüğünden en büyüğüne tüm devlet ve hükümet yetkililerinin buna sahip çıkması, devamı için olanak ve motivasyon yaratması gerekir. Ambargolar kırılırken sahip çıkmayanlar bu ülke gençliğine uygulanan spor ambargolarından şikâyet etmemelidir. Umarız bu serzenişimiz pozitif yönde algılanır ve ülkemizi KKTC Bayrağı altında tüm dünyada başarıyla temsil eden bu değerli çocuklarımıza sahip çıkılır.