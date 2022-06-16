Amber Heard: Johnny Depp'i hala seviyorum

Eski eşi Johnny Depp’e karşı kaybettiği karalama dava sonrasına ilişkin konuşan oyuncu Amber Heard, Depp’i hala sevdiğini ve ona karşı kin beslemediğini söyledi.

Haftalardır dünya gündeminden düşmeyen Johnny Depp-Amber Heard davasına ilişkin NBC kanalına röportaj veren Heard, tekrar dava açmasından endişe ettiğini belirttiği eski eşi Johnny Depp'i hala sevdiğini söyledi.

Gazeteci Savannah Guthrie'nin 'yaşananlardan sonra hala eski eşine karşı sevgisinin olup olmadığı' yönündeki soruyu yanıtlayan Heard, "Kesinlikle. Onu seviyorum. Onu tüm kalbimle sevdim ve derinden kopmuş bir ilişkiyi yürütebilmek için elimden gelenin en iyisini yaptım ancak başaramadım. Ona karşı hiçbir kötü his beslemiyorum. Biliyorum anlamak zor olabilir ya da daha önce birini sevdiysen anlaması gerçekten kolay olabilir" ifadelerini kullandı.