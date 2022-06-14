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Amber Heard’den zehir zemberek sözler… Jüriyi taraflı olmakla suçladı

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Amber Heard ve Johnny Depp arasındaki dava kararı bağlanmış olsa da Heard henüz konuyu kapatmış değil. Olaylı davayı kaybeden Amber Heard, katıldığı bir programda jüriyi sosyal medyanın etkisinde kalıp taraflı olmakla suçladı.
Amber Heard’den zehir zemberek sözler… Jüriyi taraflı olmakla suçladı

Haftalar boyu süren Amber Heard ve Johnny Depp davası nihayet tamamlandı ama sonuçlar henüz Heard tarafında kabul edilmiş değil. 2016’da boşanan çift, 2018 yılında Amber Heard’ün kaleme aldığı ve eski eşini cinsel taciz ve fiziksel şiddetle suçladığı yazı yüzünden karşı karşıya geldi.

Depp, kaybettiği itibarı için 6 yılın sonunda mahkeme salonunda savaş verirken Heard de iddialarını kanıtlamaya çalıştı. Haftalar süren dava, jürinin Depp’in lehine karar vermesiyle sonuçlandı.

Dava süresi boyunca Heard ve Depp’in özel hayatı en ince ayrıntısına kadar irdelendi, Kate Moss gibi birbirinden sürpriz tanıklar ve ifadeler yer aldı, canlı yayınlanan duruşmalar sosyal medyanın gündeminden düşmedi ve hatta her iki tarafın da avukatları ayrı ayrı ünlendi.

Sonunda jüri Johnny Depp’in lehine karar verdi. Karar sonrasında Heard’ün avukatı temyize gideceklerine dair yeşil ışık yakarken Heard de günler sonra katıldığı bir programda jüriye zehir zemberek sözler sarf etti.

Heard, duruşma boyunca ve mahkemede nefret ve hakaret ile karşılaştığını ve haksız bir karar verildiğini söyledi. Röportaj için cuma günü özel jetle New York’a uçan Heard, avukatı tarafından geçen hafta jürinin sosyal medya tarafından etkilendiği yönündeki suçlamaları artırdı ve Depp’i de kürsüde oynamakla suçladı: “Bana bunun adil olduğunu düşündüğünüzü söyleyemezsiniz.”

Heard, hukuk ekibinin karara itiraz etmeyi planladığını söyledi. Jüriyi eski kocasının mükemmel oyunculuğuna kanmakla suçlarken, Depp’in ücretli çalışanları tanık olarak çağırdığını söyledi:

“Şöyle söyleyeceğim, nasıl bir yargıya varabilirler? Onları suçlamıyorum aslında anlıyorum, o sevilen bir karakter ve insanlar onu tanıdıklarını hissediyorlar. O harika bir aktör. Ama nasıl olur da ağzımdan çıkan tek kelimeye bile inanmazlar?”

Virginia, Fairfax’ta 11 Nisan’da başlayıp 1 Haziran’da sona eren altı haftalık maratonda Depp 38 tanık çağırdı, Heard’ün ekibi ise 24 tanık çağırdı. Hem Depp hem de Heard, karşı avukatların çapraz sorgusu da dahil olmak üzere her biri dört gün boyunca ifade verdi.

Jüri, eski çiftin birbirlerine yazdıkları günlükten düzinelerce metin, fotoğraf, video, tıbbi kayıt gördü. Ayrıca jürinin karar vermeden önce cevaplaması gereken 42 soru vardı: Depp’in iddiaları için 24 soru ve Heard’ün karşı iddiası için 18 soru.

Duruşma boyunca, sosyal medya yasal işlemlerle ilgili gönderilerle doldu. Çoğunluğu #JusticeForJohnnyDepp hashtag’i altında Depp’i desteklemek için paylaşıldı. 13 Haziran itibarıyla, hashtag TikTok’ta 20,6 milyardan fazla görüntülemeye sahipken, #JusticeForAmberHeard etiketi 92.4 milyon görüntülemeye sahipti.

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