Ambulans kaza yaptı... 2 yaralı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün, saat 17:30 sıralarında, Girne – Güzelyurt Anayolu 4-5 km’leri arasında, Doğuş Çataloğlu (E-34), yönetimindeki RHA 3818 plakalı ambulans ile Girne Dr. Akçiçek Hastanesine hasta sevki yaptığı ve önünde Girne istikametine doğru seyreden araçları sağdan geçtiği sırada, aynı istikamete doğru seyreden ve gidişine göre sağda bulunan Kani Akansu Caddesine dönüşe geçen Celal Yeşilyüz (E-40) yönetimindeki LU 532 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü kaldırıldıkları Girne Dr Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.