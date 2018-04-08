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Ambulans trafik kazası geçirdi: 3 yaralı

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Hemşireler ve Ebeler Sendikası'ndan yapılan açıklamada sabaha karşı saat 5 sularında Güzelyurt Sağlık Merkezine ait bir ambulans trafik kazası geçirdi ve ambulansta bulunan 2 hemşire ve şöför yaralandı. Açıklama şöyle:
Ambulans trafik kazası geçirdi: 3 yaralı

"Her gün olduğu gibi bugünde yüreğimiz ağzımızda çalışırken,en çok korktuğumuz durumdan bir tanesiyle yani bir akraba bir tanıdığa kötü bir vaziyette denk gelmektir acil servis nöbetinde ve hastanelerimizde.

Üzülerek bildiririzki sabaha karşı saat 5 sularında Güzelyurt Sağlık Merkezine ait ambulans bir trafik magandası nedeniyle kaza geçirmiş ve içersindeki günahsız meslektaşımız Hemşire Ayfer İnik Taşcı, Hemşire Cengiz Elyeli ve Ambulans şöförümüz Mahmut Hamdi yaralanmıştır.

Kazanın ölümle sonuçlanmamasını büyük bir şans olarak görürken mesai arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizle acil şifalar dileriz. Bu vesileyle hatırlatmak,bir kere daha başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm yetkililere sormak istiyoruz;

1-) Görev riski ödeneğini uygun bulmadığınız Hemşireleri ne kadar daha görmezden geleceksiniz.!?

2-) 112 Hızır Servis ağı Hangi daireye bağlıdır.?

3-)112 Hızır Servis ağı hangi yasa veya tüzükle yönetilmektedir.?

4-) 112 Hızır Servis ağında Hemşirelerin çalıştırılması yasalmıdır yada görev yetki ve sorumlulukları nelerdir?

5-) 112 Hızır servisinde çalılan meslektaşlarımız hangi yasal prosedür ve kritere göre müdahale etmektedirler?...

Yetkililer bu sorulara cevap vermeye davet ediyoruz.!

Bizde biraz yardımcı olalım ama:

1-)Hem Sağlık Bakanlığı hemde Maliye Bakanlığından görev riski ödeneğine dair taleplerimize hiçbir olumlu adım atılmadı.

2-)112 Servis ağının bağlı olduğu daire muammadır hatta yoktur.!

3-)112 Hızır Servis ağının ne bir Yasası nede bir tüzüğü mevcut değildir bu husustaki sözlü ve yazılı talep ve uyarılarımız Sağlık Bakanlığı da iletilmiştir.!

4-)Bugünkü koşullarda Yataklı Tedavi Kurumları veya Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi bağlı Hemşirelerin ambulansta çalıştırılması YASAL DEĞİLDİR.!

5-)112 Hızır Servis ağında çalışanlarının olay yeri ve ambulanslardaki müdahale şekliyle alakalı ne bir kriter nede bir prosedür Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmamıştır.!

Tüm bu olumsuzluklara rağmen canla başla,büyük bir özveri ve başarıyla görevlerini yerine getiren 112 Hızır Servis çalışanı tüm mesai arkadaşlarımızı taktir ederken yukarıdaki tüm sualler için Sağlık Bakanlığını göreve davet eder,bir kez daha kazazede meslektaşlarımız ve mesai arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.

K.T.H.E.S
Yönetim Kurulu Başkanı
Ali ÖZGÖÇMEN"

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