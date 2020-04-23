  • BIST 98.171
  • Altın 384,733
  • Dolar 6,9382
  • Euro 7,4880
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Ambulans'a otostop çekti , alınmadı!

»
Alkollü halde sokağa çıkıp ambulansa otostop çekti: ‘Daha ne yapayım?’
Ambulans'a otostop çekti , alınmadı!

Denizli'de sokağa çıkma yasağına rağmen alkollü halde dolaşan 25 yaşındaki Barış A. yoldan geçen ambulansı otostop çekerek durdurmak istedi. Polis, Barış A.'yı 3 bin 150 lira para cezası kesip evine bıraktı. Barış A., ''Yol ortasında oturdum. Kimse almadı. Ambulansa bile otostop çektim. Daha ne yapayım'' dedi.

Merkezefendi ilçesinde yaşayan ve geçen yıl bir üniversitenin kimya bölümünden mezun olduğu öğrenilen Barış A., sokağa çıkma yasağına rağmen alkollü halde dışarı çıktı. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'na gelen ve ayakta durmakta güçlük çeken Barış A., evine dönmek için otostop çekmek istedi. Yol ortasına oturan Barış A., bir ambulansı da otostop çekerek durdurmak istedi.Gece bir arkadaşının evinde kaldığını belirten Barış A., alkollü olduğu için evine gidemediğini ifade ederek, "Eve gidemiyorum. Sarhoşum. Otostop çekip eve gitmeye çalışıyorum. Evim aslında çok uzak değil, benim halim yok. Geceden kalmayım. Yol ortasında oturdum. Kimse almadı. Ambulansa bile otostop çektim. Daha ne yapayım" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'de okullar ne zaman açılacak? Bakan açıkladı22 Nisan 2020 Çarşamba 16:53
  • TTB: 3.474 sağlık çalışanı COVID-19 tanısı aldı, 24 sağlık çalışanı hayatını kaybetti22 Nisan 2020 Çarşamba 16:25
  • TC Enerji Bakanı:“Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz”22 Nisan 2020 Çarşamba 16:04
  • Türkiye'de 1 Mayıs programı belli oldu22 Nisan 2020 Çarşamba 14:09
  • TTB:COVID-19 tanısı almış sağlık çalışanlarının sayısı artıyor.22 Nisan 2020 Çarşamba 13:54
  • Le Monde: Türk Siha'ları Libya'da Güç Dengesini Hafter Aleyhine Değiştiriyor22 Nisan 2020 Çarşamba 11:48
  • EGE Denizi'nde 4,3 Büyüklüğünde Deprem22 Nisan 2020 Çarşamba 11:46
  • Bursa'da 18 günlük bebek koronavirüsü yendi22 Nisan 2020 Çarşamba 11:43
  • Erdoğan-Trump görüşmesinde karar verildi: Türkiye ABD'ye ventilatör parçası gönderecek22 Nisan 2020 Çarşamba 11:28
  • Türkiye'den Sağlık Ekipmanları Alan İngiliz Uçağı İngiltere'ye Ulaştı22 Nisan 2020 Çarşamba 08:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti