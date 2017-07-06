"Ambulansta ne hemşire ne de oksijen var"

Annesinin hasta olduğunu ve bu nedenle ambulans çağırdığını fakat ambulansta hemşire ve oksijen olmadığını öne süren Nazan Bıyıklı isimli vatandaş isyan etti.

Taner ULUTAŞ/Detay Gazetesi

Sağlık ile ilgili tartışmalar gün geçtikçe artarak devam ediyor. Kanal T’de yayınlanan “Gün Sonu” programında hasta taşıyan Ambulans içerisinde hemşirenin bulunmamasının yanı sıra oksijenin de olmadığı öne sürüldü.

Nazan Bıyıklı yaptığı açıklamada, “annem hastadır. Onu hastaneye götürmek için ambulans istedik. Gelen ambulansta hemşire yoktu. Tek bir şoför vardı. Olsun ben eski bir sağlık personeli olduğum için annemin yanında kaldım ve ona yardımcı olmaya çalıştım. Bir an annem boğulur gibi oldu. Oksijen gerekti ancak Ambulansta oksijen de yoktu” dedi.

"ODALARDA SİGARA İÇİLİYOR"

Bıyıklı açıklamalarına devamla, “temizlikçiler ücretlerini alamadıkları gerekçesi ile yeterli düzeyde çalışmıyor ve hastane çok pis. Hijyen yok. Hemşireler ve hasta yakınları odalarda pafur pufur sigara içiyor. Bir hasta yakınına odada sigara içmemesini söyledim. Bana hemşire ve doktor içiyor ben niye içmeyeyim dedi. Böyle bir ortamda hasta nasıl sağlıklı kalır. Birde yoğun bakım demirci atölyesi gibiydi. Böyle yoğun bakım olmaz” ifadesinde bulundu.