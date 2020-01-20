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Ambulans'taki 2 kişinin Ölümüne Sebep Olan Sanığa 2 yıl Hapis Cezası

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Ambulans'taki 2 kişinin Ölümüne Sebep Olan Sanığa 2 yıl Hapis Cezası
Ambulans'taki 2 kişinin Ölümüne Sebep Olan Sanığa 2 yıl Hapis Cezası

Kasım 2015 yılında Karpaz -Gazimağusa anayolu Kalecik kavşağı yakınlarında, yönetimindeki RHA 3490 plaka numaralı ambulansı dikkatsiz sürüp kazaya sebebiyet vermek suretiyle ambulans içerisinde hasta olarak bulunan Havva Şenyiğit ve hemşire Havva İlkay Kurteli’ nin ölümüne sebep olan S.A hakkında ölüme neden olma ve dikkatsiz araç sürüp kazaya neden olma suçlarından dosya tanzim edilmişti.

Sanık hakkında tanzim edilen dosya bugün 20.1.20 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde oturum gerçekleştiren ağır ceza mahkemesinde karara bağlandı. Sanık aleyhinde getirilen suçlardan suçlu bulunarak mahkûm edildi ve 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı

 

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