  • BIST 8064.04
  • Altın 1969.607
  • Dolar 30.2102
  • Euro 32.9713
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKANetanyahu şartları reddettikten sonra Hamas, rehinelerin evlerine dönme "ihtimali yok" dedi

Amcaoğlu, 2023 yılında 3 bin 837 işyerinin denetlendiğini açıkladı

» »
Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, 2023 yılında 3 bin 837 işyerinin denetlendiğini açıkladı.
Amcaoğlu, 2023 yılında 3 bin 837 işyerinin denetlendiğini açıkladı

Ekonomi ve Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Amcaoğlu, bakanlığına bağlı Ticaret Dairesi’nin, market denetimlerini sürdürdüğünü söyledi. Hükümetin, market denetimlerinin sürdürülmesi konusunda kararlı olduğunu kaydeden Amcaoğlu “denetim yapılmıyor” iddiasının gerçekleri yansıtmadığını kaydetti.

Bakan Amcaoğlu, 2023 yılına ait bazı denetim rakamlarını paylaştı. Ticaret Dairesi İç Ticaret Şubesi Fiyat ve Kalite Kontrol Birimi tarafından 2023 yılı boyunca 3 bin 837 işyeri denetimi gerçekleştirildiğini açıklayan Amcaoğlu, sadece 24 kişiden oluşan personelle yapılan denetimler sonucunda 2 milyon 758 bin 86 TL 28 kuruş değerinde malın müsadere edildiğini, müsadere edilen mallar içerisinde tarihi geçmiş olanların ise imha edildiğini belirtti.

Bakan Amcaoğlu, “denetimler için canla başla çalışan Ticaret Dairesi personeline de teşekkür ederim” dedi. 2023 yılı içerisinde denetlenen işletmelere 401 bin 197 TL 20 kuruş para cezası kesildiğini de ekleyen Amcaoğlu 2024 yılında da denetimlerin, 365 gün süreyle, ülkenin en doğusundan en batısına kadar devam edeceğini kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bahçıvan arabadaki parayı çaldı22 Ocak 2024 Pazartesi 11:58
  • 1 Milyon TL’yi kazanan talihli ikramiyesini aldı!22 Ocak 2024 Pazartesi 11:23
  • 1 Milyon TL’yi kazanan talihli ikramiyesini aldı!22 Ocak 2024 Pazartesi 11:23
  • Bir zamda suya... Tam 10 TL zamlandı!22 Ocak 2024 Pazartesi 11:19
  • "Fırsatçıları durdurun"22 Ocak 2024 Pazartesi 10:43
  • Serdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Fırsatçıları durdurun22 Ocak 2024 Pazartesi 10:40
  • Trafik cezaları can yakacak! İşte yeni cezalar!22 Ocak 2024 Pazartesi 10:19
  • Döviz güne nasıl başladı?22 Ocak 2024 Pazartesi 08:46
  • Gazeteci Züleyha Karaman’ın “İLHAK” kitabı satışa çıktı22 Ocak 2024 Pazartesi 08:44
  • Geçitkale Havaalanı’nın Türkiye’ye tahsisi Meclis gündemine taşınıyor22 Ocak 2024 Pazartesi 08:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti