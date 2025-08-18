  • BIST 10868.69
Amcaoğlu: 2030'a kadar elektrikle ilgili sorunların ortadan kaldırılmasını hedefliyoruz

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu BRT’de yayınlanan ‘Manşet+’ programının konuğu oldu, Türkiye’deki temaslarını değerlendirdi.
Bakan Amcaoğlu, Türkiye’deki temasları sırasında; dijital kare kod sistemli elektronik etiket ve AR-GE çalışmalarıyla ilgili 2018’de geçen yasaların devamı niteliğine ülkede bulunan yaklaşık 100 bin öğrencinin bilişim ve inovasyonla buluşması yönündeki çalışmaları takip ettiklerini ve bu çalışmalarla ilgili Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

“Bugün 7 tane projemiz var, bakanlıkla şu an ilgili teknopark yönetim kurullarının gündeminde bunların incelemesi tamamlanmak üzere ve maliye bakanlığından gerekli hibe ve destek teşvikler alınsın diye projeler hayata geçmesinde adımlar atılmaya başlandı. Yeniden açılacak sanayi bölgelerinde en son geldiği proje çalışmaları görüşüldü devamında elektronik etiketin hangi aşamada olduğu ki Türkiye Cumhuriyeti’nde TÜBİTAK’la birlikte geliştirilen projeyle “market fiyatım” başlığı altındaki programla bütün o piyasadaki özellikle market fiyatlarını o ilgili uygulamada vatandaş tüketici görebiliyor. 2 Ağustos itibariyle veriler bakanlığımızın, datalarının alınabileceği o donanım sistemine aktarılmaya başlandı”

Bakan Amcaoğlu, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile gerçekleştirdikleri görüşmede elektrik konusunda sıkıntıların aşılması için yapılan çalışmaları da aktardı.

Amcaoğlu, “Ada olarak ana karaya bağlanmak zorundayız. En sağlıklı ana karaya bağlanma noktasındaki proje, Güneydeki bin 208 kilometreden dendiği gibi değil. Bizim öne sürdüğümüz 95 km’lik kablo ile bağlanabilme projesi Türkiye Cumhuriyeti’yle birlikte ve bunun devamında 2 milyar dolarlık bir maliyetle değil yıllık 40 50 60 milyon dolarlık işletme maliyetleri değil. 4-5 milyonluk işletme maliyetleriyle ama 460 milyon dolarlık bir maliyetle projenin hayata geçmesi lazım. 2 çarpı 4 toplamda 8 megabaytlık bu yatırım ki çok net söylüyorum Dünya gerçeğinde Kuzey Kıbrıs’ın, adanın bulunduğu coğrafyaya baktığımızda dünyanın ilk beşi içerisinde yer alıyor şu an Kıbrıs adası yani güneş görebilme, güneşten faydalanabilme 9,1 saat günlük avantajıyla 333 gün 3 bin 300 saatin üzerinde güneş görebilme yetisine sahip Kıbrıs adası. Biz bundan faydalanmak istiyoruz” diye konuştu.

Bakan Amcaoğlu, Türkiye Enerji Bakanı ile yeşil enerji konusunda tüm altyapı tamamlanarak, dünyadaki örneklerde olduğu gibi sıfır emisyon noktasındaki hedeflere ulaşıp, 2030 yılına kadar neler yapılabileceğini konuştuklarını dile getirdi.

Bu hafta içerisinde iki bakanlığın enerji komitelerinin toplanarak enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için depolamalı sistem konusunda detaylı görüşmeleri başlatacaklarını belirten Amcaoğlu, bu çalışmaların çok kısa sürede sonuçlandırmayı hedeflediklerini vurguladı.

 

