Amcaoğlu: “21 yıldır bekleyen Devlet Tiyatroları projesi beni heyecanlandırıyor”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları binasının yeniden hayat bulacağı projeye büyük önem verdiklerini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Amcaoğlu dün Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları binası ile ilgili ayrıntılı bilgi aldı ve inşaatı inceledi.

Amcaoğlu, Devlet Tiyatroları binasının bir an önce tamamlanmasına önem vereceklerini söyledi.

“KARKASIN OCAKTA TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR”

27 Şubat 1999 tarihinde talihsiz bir yangınla kül olan Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları binasının karkas inşaatının Ocak 2021’de tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Bakan Amcaoğlu, şöyle konuştu:

“Maliye Bakanı olarak, bu onurlu ve olmazsa olmaz kültürel projeye maddi kaynak sağlamak için yoğun çaba sarf etmiştim. 6 milyon TL’nin de ikinci etap çalışmasına ayrılmasını sağladım. Şimdi 21 yıldır bekleyen bu projenin tamamlanması aşamasında, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı olarak görev yapacak olmak beni gerçekten heyecanlandırıyor.”

Amcaoğlu Devlet Tiyatroları binasının birçok hükümet döneminde programlarda yer aldığını ancak 21 yıldır bitirilemediğini hatırlattı.

Genelde sanatın, özelde tiyatronun bir devletin en önemli zenginliği olduğuna inandığını belirten Amcaoğlu, “Bakanlık yöneticileri ve personeli ile tanıştıktan hemen sonra, ilk olarak tiyatromuzun binasının inşaatını görmek istedim.” ifadelerini kullandı.

Amcaoğlu sözlerini söyle sonlandırdı:

“Benden önceki Bakan Sayın Nazım Çavuşoğlu, ilk hedefin bina, ikinci hedefin ise kadroları güçlenen tiyatrolar yaratmak olduğunu belirtmişti; biz de bu inançtayız.”