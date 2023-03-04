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Amcaoğlu: 21 yıldır geçirilemeyen yasa hazır

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Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Hal Yasası’nın Meclis Genel Kurulu’na gönderildiğini duyurdu.
Amcaoğlu: 21 yıldır geçirilemeyen yasa hazır

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, 20 yılı aşkın süredir çeşitli nedenlerle bir türlü yaşama geçirilemeyen Hal Yasası’nın 13 Mart Pazartesi günü Meclis Genel Kurulu’na sunulacak duruma getirildiğini açıkladı.

Bakan Amcaoğlu, bakanlık basın bürosu aracılığı ile yaptığı yazılı açıklamada, Hal Yasası taslağının AB Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite’de onaylandığını ve Meclis Genel Kurulu’na sunulacağını belirtti.

Bakan Amcaoğlu, “Çok çalıştık, arkadaşlarımız ve paydaşlarımız çok yoruldu ama değdi, tümüne, Meclis Komitesi’ndeki tüm üye arkadaşlara teşekkür ederim, ülkemiz kazanacak” dedi.

21 YILDIR TARTIŞILAN YASA…

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, “21 yıldır tartışılan hal yasası taslağı bir türlü yaşama geçirilemiyordu. Gerek toptancılar gerek üreticiler gerekse yerel yönetimler ve genel siyaset arasında uzlaşı sağlanamıyordu. Bir yıldan beri sürdürdüğümüz çalışmalar sonrasında Ekonomi ve Enerji Bakanlığı olarak, bilimsel araştırmalar eşliğinde bütün paydaşların isteklerini ve murat ettiklerini bir noktaya getirmeyi başardık” ifadelerini kullandı.

Bakan Amcaoğlu, göreve geldikleri yaklaşık 9 ay öncesinden beri üzerinde çalıştıkları Hal Yasası taslağının 13 Mart Pazartesi günkü Meclis Genel Kurulu gündeminde olacağını kaydetti.

HER BÖLGEDE AYRI AYRI 2 BİN İSTİHDAM YARATILACAK

Bakan Amcaoğlu, şunları ifade etti:

“Bu yasanın ülkemize, üreticimize, en başta da tüm tüketicilere sağlayacağı temel kazanımlar çok önemlidir. Örneğin, halk sağlığı ve gıda güvenliği anlamında çok daha denetimli bir yapıya kavuşacağız. Tarımsal ürünlerin izlenmesi, denetlenmesi ve aynı zamanda kayıt dışılığın kayıt altına girmesi artık hayal olmaktan çıkmıştır. Gerek vergi anlamında gerekse benzer devlet gelirlerinde çok ciddi, kayda değer bir artış olacaktır. Yaş sebze ve meyve ve daha sonra et ve süt ürünleri gibi tüm ürünlerle yapılan ticaret, yüzde yüzü kayıt altına girecektir. Tarım ürünlerindeki kaçakçılığın ve pahalılığın önüne geçilecek, denetlenmesi sağlanacaktır. Yapılacak hallerin her bölgeye yaklaşık 2 biner istihdam yaratması söz konusudur. Ayrıca birçok iş alanı ve farklı iş kolları ortaya çıkacaktır. Tarımsal üretim bağlamında çok daha güvenilir, geleceği görebilen bir sistem kurulacağından, tarımsal üretim artacak, ürün çeşitliliği çoğalacak, hal bölgelerinde ekonomik bir gelişme olacaktır. Kırsal bölgelerde yeni sistemin gelmesiyle beraber öngörülebilirlik ve ekonomik katma değer yükseleceğinden, kırsal bölgelerde istihdam artışı çok değerli bir gelişme olarak karşımıza çıkacaktır.”

“BİR YIL İÇİNDE HALLER KURULACAK”

Bakan Amcaoğlu, “Hal Yasası geçtikten sonra ihaleye çıkılacak ve bir yıl içerisinde, tespit edilen yerlerde haller kurulacak” dedi ve şunları dile getirdi:

“Komitede görev alan Komite Başkanı UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu, UBP Milletvekili Hüseyin Çavuş, UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, CTP Milletvekili Fide Kürşat ile toplantılara katkı koyan UBP Milletvekili Hasan Küçük, CTP Milletvekili Erkut Şahali ve  CTP Milletvekili Salahi Şahiner’e, Tarım Bakanlığı bürokratlarına, Ziraat Mühendisleri Odası’na, üretici örgütlerimize, toptancılarımıza, seracılarımıza ve katkı koyan herkese çok teşekkür ederim.”

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