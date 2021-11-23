  • BIST 1.785,02
  • Altın 718,39
  • Dolar 12,4861
  • Euro 14,0510
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAİsrail'de çocukların aşılanmasına başlanıyor

Amcaoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü Vesilesiyle Mesaj Yayımladı

» »
Amcaoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü Vesilesiyle Mesaj Yayımladı
Amcaoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü Vesilesiyle Mesaj Yayımladı

Milli Eğtim ve Kültür Bakanı olgun Amcaoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Amcaoğlu mesajında öğretmenleirn dünyanın en kutsal mesleklerinden birini icra ettiklerini kaydederek,  pandemi döneminde öğretmenlerin  çocukların ilim ve bilimden uzak kalmaması için çanla başla çalıştıklarını ifadee etti.

Bakan Amcaoğlu’nun mesajı şöyle:

“Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, 24 Kasım 1928 yılında ‘Başöğretmen’ sıfatını alması, 1981 yılından bu yana Anavatan Türkiye ve yurdumuzda Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.

 Tüm öğretmenlerimizin bu özel ve önemli günlerini yürekten kutlarım.
Öğretmenlerimiz, dünyanın, kuşkusuz en kutsal mesleklerinden birini icra etmektedir. Ülkemizin gelişmesini ve kalkınmasını sağlayan adımları atmasında, geleceğe sağlam temellerle ulaşmasında en önemli görevi öğretmenlerimiz üstlenmektedir. 
Geleceğimizin teminatı çocuklarımızdır. Öğretmenlerimiz, özellikle çok ciddi genel sağlık sıkıntısı yaşadığımız bugünlerde, çocuklarımızın ilimden, bilimden uzak kalmaması, değişen ve gelişen dünyayı takip edebilmeleri için canla başla çalışmaya devam etmektedir. 

Kendi sağlıklarını düşünmeden, elini her fırsatta taşın altına koymaktan çekinmeyen fedakar öğretmenlerimizin her biri, bizlere umuttur ve yolumuzu aydınlatan ışıktır. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gelecekteki hedeflerine öğretmenlerle ulaşacaktır. İstikbalimiz, öğretmenlerimizin tutuşturduğu eğitim meşalesi ile daha da aydınlık olacaktır. Öğretmenler, dün ve bugün olduğu gibi yarın da geleceğin mimarı olmaya devam edeceklerdir.

Bu vesileyle, öncelikle Kıbrıs Türk mücadele tarihinde çok büyük görevler üstlenmiş, eğitime yıllarını vermiş ve bugün hayatta olmayan emekli öğretmenlerimizi saygıyla anarım. 
Hayatta olanlara sağlık ve uzun ömür diler, tüm öğretmenlerin bu önemli gününü içtenlikle kutlarım.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KEİ Ofisi, 35 Milyonu Aşkın Tl Finans Desteği Sağladı23 Kasım 2021 Salı 16:13
  • Manavoğlu: Halk Bilinçlendirilmeli, Aşılama Hızı Artırılmalıdır23 Kasım 2021 Salı 16:04
  • Zaroğlu: Bir Defaya Mahsus Servet Vergisi Gelmeli23 Kasım 2021 Salı 15:59
  • CHP’li Belediye Başkanları, Belediyeler Birliği’ndeydi23 Kasım 2021 Salı 15:56
  • Tatar: Kıbrıs Türk Halkı, Türk Milletinin Kopmaz Bir Parçasıdır23 Kasım 2021 Salı 15:52
  • Gençlik Dairesi Müdürü Eren, 24 Kasım Öğretmenler Günü Nedeniyle Mesaj Yayımladı23 Kasım 2021 Salı 15:48
  • GKK Ve Sivil Savunma Bütçesi Kabul Edildi23 Kasım 2021 Salı 15:43
  • Özyiğit: “Kimse suni gündem yaratmaya çalışmasın” “TDP’nin ‘spesifik olarak’ TKP ile birleşme gündemi yoktur”23 Kasım 2021 Salı 15:36
  • Polis Genel Müdürlüğü Bütçesi Oyçokluğuyla Kabul Edildi23 Kasım 2021 Salı 15:34
  • MEMUR-SEN'den Öğretmenler Günü Mesajı23 Kasım 2021 Salı 15:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti