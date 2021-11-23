Amcaoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü Vesilesiyle Mesaj Yayımladı

Milli Eğtim ve Kültür Bakanı olgun Amcaoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Amcaoğlu mesajında öğretmenleirn dünyanın en kutsal mesleklerinden birini icra ettiklerini kaydederek, pandemi döneminde öğretmenlerin çocukların ilim ve bilimden uzak kalmaması için çanla başla çalıştıklarını ifadee etti.

Bakan Amcaoğlu’nun mesajı şöyle:

“Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, 24 Kasım 1928 yılında ‘Başöğretmen’ sıfatını alması, 1981 yılından bu yana Anavatan Türkiye ve yurdumuzda Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.

Tüm öğretmenlerimizin bu özel ve önemli günlerini yürekten kutlarım.

Öğretmenlerimiz, dünyanın, kuşkusuz en kutsal mesleklerinden birini icra etmektedir. Ülkemizin gelişmesini ve kalkınmasını sağlayan adımları atmasında, geleceğe sağlam temellerle ulaşmasında en önemli görevi öğretmenlerimiz üstlenmektedir.

Geleceğimizin teminatı çocuklarımızdır. Öğretmenlerimiz, özellikle çok ciddi genel sağlık sıkıntısı yaşadığımız bugünlerde, çocuklarımızın ilimden, bilimden uzak kalmaması, değişen ve gelişen dünyayı takip edebilmeleri için canla başla çalışmaya devam etmektedir.

Kendi sağlıklarını düşünmeden, elini her fırsatta taşın altına koymaktan çekinmeyen fedakar öğretmenlerimizin her biri, bizlere umuttur ve yolumuzu aydınlatan ışıktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gelecekteki hedeflerine öğretmenlerle ulaşacaktır. İstikbalimiz, öğretmenlerimizin tutuşturduğu eğitim meşalesi ile daha da aydınlık olacaktır. Öğretmenler, dün ve bugün olduğu gibi yarın da geleceğin mimarı olmaya devam edeceklerdir.

Bu vesileyle, öncelikle Kıbrıs Türk mücadele tarihinde çok büyük görevler üstlenmiş, eğitime yıllarını vermiş ve bugün hayatta olmayan emekli öğretmenlerimizi saygıyla anarım.

Hayatta olanlara sağlık ve uzun ömür diler, tüm öğretmenlerin bu önemli gününü içtenlikle kutlarım.”