Amcaoğlu: “25 Ocak’ta tüm okullarda ister 'online' isterse de 'seyreltilmiş eğitim' kararımızı ilettik”

Mecliste Genel Kurulunda bütçe görüşülüyor.

Bütçe Komitesi Başkanı Sunat Atun ile başkan vekili Fikri Toros’un ardından siyasi parti başkanlarının kürsüde eleştirilerini yönelttiği bölüme geçildi.

Cemal Özyiğit’in ardından kürsüye Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu geldi.

Eğitimle ilgil yaşanan kartmaşaya ilişkin bir soru üzerine Amcaoğlu, “Okulların açılamamasının en büyük sebebi Şubat tatilinin geriye çekilmesi ve daha sonra da uzatılması… Dün bunları taraflarca konuştuk. Bu konuda hata yapıldığını, bugünkü toplantıda 25 Ocak günü tüm okullarımızın, özel/devlet olsun diler online isterse seyreltilmiş eğitime başlama kararımız olduğunu ilettik” dedi.