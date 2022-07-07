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Amcaoğlu: 9 kişilik Enerji Üst Kurulu oluşturmayı planlıyoruz

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Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT’de yayınlanan ‘Haber Kritik’ programında enerji konsunda önemli açıklamalarda bulundu.
Amcaoğlu: 9 kişilik Enerji Üst Kurulu oluşturmayı planlıyoruz

Bayramda enerji konusunda sıkıntı yaşanmaması için Bakanlar Kurulu’nda yakıt alımı ile ilgili kararlar alındığını ifade eden Amcaoğlu, “ya karanlıkta kalacağız ya da bu yakıtı alacağız noktasında hareket etmek zorundaydık” dedi.

Bu ülkenin yaşananmarı hak etmediğini vurgulayan Amcaoğlu, bundan sonra gerekeni yapmak durumda olduklarını söyledi.

Enerji Dairesi yasasının Meclis’e gönderildiğini belirten Amcaoğlu, Bakanlar kurulundan geçirilen Enerji Üst Kurulu yasa tasarısı ile oluşturulacak olan 9 kişilik ekiple kısa orta ve uzun vadeli planları yapacak ekiplerin oluşturulacağını kaydetti.

Amcaoğlu, enerji konusunda sıkıntı yaşanmaması için gerekeni yapacaklarını vurguladı.

Amcaoğlu, “Enerji Dairesi, Enerji Üst Kurulu ve Enerji verimliliği tasarılarını hep birlikte Meclis Genel Kurulun’dan geçirip ete kemiğe büründürmek istiyoruz” dedi.

Amcaoğlu, “kendi enerjimizi kendimiz üretebileceğimiz planlayabileceğimiz şekle getirebileceğiz. bu ülkenin enerji konusunda kimseye ihtiyacı olmayacak” dedi.

Amcaoğlu, yenilenebilir enerjinin kullanılması için de sınırları zorlayacaklarını vurguladı.

İhalesiz akaryakıt alımı ile ilgili bir soruya karşılık da Bakan Amcaoğlu, akaryakıt alımı konusunda Merkezi İhale Komisyonu’nun ihaleye çıkacağını söyledi.

Teknecik’deki akaryakıt tanklarına aktarılmak üzere bir yıllık ihtiyaç olan 150 bin ton yakıt için çalışmaların tamamlandığını kaydeden Amcaoğlu, ihalenin sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için 60 günlük süreye ihtiyaç duyuduğunu belirtti.

Amcaoğlu, üretim noktasındaki ihtiyacın karşılanması için Bayramdan sonra ihaleye çıkılması konusunun tartılışılacağını da söyledi.

Amcaoğlu, “pahalıyken yakıt almak zorunda kaldık. Yaşanan sıkıntıları aşmak adında Bakanlar Kurulu bunu yapmak durumundaydı. Bence doğru olan yapıldı. Ülkenin karanlıklara bürünmemesı adına pahalı yakıt alındı. Ama kaliteli bir yakıt alındı. Bundan sonraki süreçlerde de isteklere uygun yakıt alınması için ihale sonuçları ile bilrikte bu sıkıntılar ortadan kalkacaktır” dedi.

Amcaoğlu “ bunan sonraki süreçte bunlar yaşanmasın diye bu alımları yapacağız gibi gözüküyor. 4 alım daha yapılacak” dedi.

Amcaoğlu, “Bu ülkeyi Güney Kıbrıs’tan elektrik enerjisi dilenecek hale getirmemek için uğraşacağız” dedi.

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