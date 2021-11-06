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Amcaoğlu: AB Sözlerini Yerine Getirmiyor

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Amcaoğlu: Hellim konusunda AB eşit davranmıyor, sözlerini yerine getirmiyor
Amcaoğlu: AB Sözlerini Yerine Getirmiyor

Başbakanlık bünyesinde oluşturulan Hellim Koordinasyon Kurulu Başkanı, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu BRT’de yayınlanan Burası Önemli programında Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Hellimin tescili, üretim ve denetim sürecinde AB ile yapılan çalışmaları anlatan Amcaoğlu, AB’nin sürecin başında verdiği eşit davranma sözünü henüz yerine getirmediğini söyledi.

Amcaoğlu, Kıbrıs sorunundan kaynaklanan sebepler nedeniyle denetim mekanizmasını kuzeyde bağımsız kuruluşun yerine getirilmesinin AB tarafından olumlu karşılandığını ve tescile uygun üretimin denetimini Bureau Veritas adlı kuruluşun yapması kararı alındığını hatırlattı.

Amcaoğlu, ” Ancak Bureau Veritas denetim sürecini güneyde başlatmasına rağmen kuzeyde yetkili otorite olan KTTO ile şu ana kadarhiçbir iletişime geçmemiştir” dedi. Konuyla ilgili gerek AB gerekse de Bureau Veritas’a gerekli girişimleri yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Amcaoğlu, ortaya çıkan durumun erken zamanda düzeltilmesi ve denetimin başlatılmasını istediklerini ifade etti.

Kıbrıslı Türk üreticilerin,  Rum Tarım Bakanlığa yönlendirilmeye çalışıldığını kaydeden Amcaoğlu, Rum Basını’nda son günler bu yönde yayınlanan haberlere tepki gösterdi.

Bureau Veritas şirketinin Rum tarafının engellemeleri nedeniyle Kıbrıslı Türk üreticilerle iletişime geçmediğini savunan Amcaoğlu, “Burada siyaset ön plana çıkıyor. Bizimle temasa geçilmedi, AB’nin verdiği sözler havada kaldı” dedi. 

Amcaoğlu, “ Haklarımızı kaybetmemek için ciddi bir mücadele vermek kararı aldık. Cumhurbaşkanı ile yaptığımız toplantıda AB’ye en yüksek düzeyde mektup yazılmasını istedik. Brüksel’de randevu almak istiyoruz. Gerekirse üreticilerle birlikte Ledra Palace ve Brüksel’de eylemler yapabiliriz” diye konuştu. Rum Basını’nda yer alan yalan haberlerle sürecin ilerleyemeyeceğini kaydeden Amcaoğlu, ” Cumhurbaşkanımızın mektubu bile kamuoyuna yanlış yansıtılmıştır” dedi. Kıbrıslı Türk Üreticilerin her saman Kıbrıs denetim sürecine hazır olduğunu, Bureau Veritas’ın, Rum Tarafının engelleme girişimlerine rağmen, tarafsızlık ilkesini unutmadan kuzeyde denetimlere başlaması gerektiğini söyledi.

Amcaoğlu, hellimin PDO Denetimi yanında sağlığa uygunluk yönünden de denetlemek gerektiğini, ancak AB’nin sağlık denetimi konusunda da bağımsız bir kuruluş görevlendireceğini taahhüt etmesine rağmen, hiç bir adım atmadığını vurguladı.

Amcaoğlu, “ Rum Tarım Bakanlığı altında süreci yönetemeyiz. AB’ye ilettik ve anlayışla karşılandık.Hellimin tescile ve sağlığa uygun üretilip üretilmemesi denetlenmelidir.  2021 yılında denetleyici şirket Bureau Veritas Rum kesiminde sözleşme imzaladı ancak bizimle herhangi bir teması yoktur. Ticaret Odamız ile temasa henüz geçmediler” dedi.

Güney’de Rum Tarım Bakanlığı’nın vereceği sağlık sertifikası ile hellim ihracatına başlanabileceğinin belirtilmesinin, Avrupa birliğine gittikçe azalan güvenin daha da erozyona uğramasına neden olacağını belirten Amcaoğlu, olayın tamamen siyasi olduğunu, muhtemelen İki devletli çözüm politikasının etkisi ile Rumları kuzeyde sürecin başlamasına yönelik engellemeleri artırdığını söyledi.

Avrupa Birliği’nin mali yardımlarının temelinde iki top mu birleştirme anlayışının yer aldığını, bu nedenle sorun çıkardıklarını hatırlatan Amcaoğlu, AB ile ilişkiler konusunda son zamanlarda meydanı boş bıraktıklarını da söylemek gerektiğini ifade etti. 

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