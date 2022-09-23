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Amcaoğlu, Ankara'da Temaslarını Sürdürüyor

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Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ankara temaslarına devam ediyor.
Amcaoğlu, Ankara'da Temaslarını Sürdürüyor

Amcaoğlu, Ankara temaslarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Amcaoğlu'nun açıklaması şöyle:

Dünya gerçekleriyle paralelde

Konu Enerji ve Enerji Arz Güvenliği olunca

Elimizi herzaman olduğu gibi yine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sn Fuat Oktay sıkıca kavradı.

Sonrasında Enerji Bakanı Sn Fatih Dönmez ve ekibi vede ASELSAN yetkilileri bizlerle enerji konularını derinlemesine istişare etti.

Hepsine KKTC halkı adına yürek dolusu TEŞEKKÜRLER…

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