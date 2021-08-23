Ülke genelinde 12-18 yaş arası çocukların aşılanmasına devam ediliyor.

Girne Suat Günsel Hastanesi’ni ziyaret eden Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, aşı yaptıran çocuklarla bir araya geldi.

Bakanlık olarak yeni eğitim döneminde yeni normaller çerçevesinde çocukları okulları ile buluşturmak istediklerini söyleyen Bakan Amcaoğlu, aşının önemine dikkat çekmek için her türlü etkinliği yaptıklarını kaydetti.

Aşının ve yüz yüze eğitimin önemine işaret etmek için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Amcaoğlu, “Sağlık Bakanlığı ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastaneleri de bu konuda gerekli hassasiyeti gösteriyorlar. Mağusa’dan da çok yüksek oranda öğrenciler aşı için ilgili noktalara gidiyorlar” dedi.

Amcaoğlu “Aşının koruyuculuğu net bir şekilde ortada, koruyuculuğunun da yüz yüze eğitim katkısının bilincinde olmak kaydıyla herkesin çocuklarını aşılatmasını, 12 yaşın üzerindeki çocukların aşılandıktan sonra okullarına gitmesi taraftarı olduğumuzu buradan belirtmek istiyorum” dedi.