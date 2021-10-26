Amcaoğlu: Avrupa Komisyonu hellim konusunda ülkemizde henüz bir çalışma başlatmadı

Başbakanlık Müsteşarı ve Hellim Koordinasyon Kurulu Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nun Basın Açıklaması:

Bilindiği üzere, ülkemizin geleneksel ürünü olan Hellim’in Avrupa Komisyonu tarafından 12 Nisan 2021 tarihinde “Korunmuş Menşe İşareti” olarak tescil edilmesi ve Yeşil Hat Tüzüğünde gerekli düzenlemenin yapılması ile Avrupa’ya Hellim Ticaretinin önü açılmıştır.

Ancak, Tüzüğün 1 Ekim tarihinde uygulamaya geçmesi ile birlikte Ülkemizde ticaretin başlamasına yönelik tüm girişimlerimize rağmen süreç ile ilgili henüz herhangi bir adım atılmamıştır. Şöyle ki Hellim’in Avrupa’ya ticaretinin sağlanması iki aşamalı denetim sürecinden geçilmesi ile mümkün olacaktır. Birinci aşama Hellim’in tescile uygun üretilip, üretilmediğinin denetlenmesini; ikinci aşama da Hellim’in sağlık açısından uygunluğunun denetlenmesini kapsamaktadır.

Gelinen aşamada Hellim’in tescile uygunluğunu denetlemek için görevlendirilen denetçi firma olan “Bureau Veritas” Güneydeki otorite ile sözleşme imzalayıp çalışmaları başlatmasına rağmen, Ülkemizde Yeşil Hat Tüzüğünde yetkili kılınan Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile henüz herhangi bir iletişime geçmemiştir. Buna ek olarak Hellim’in Yeşil Hat üzerinden ticaretinin yapılabilmesi için gerekli sağlık kontrollerini yapacak olan kuruluş da henüz atanmamıştır.

Buna karşın, Güney ile başvuru sürecinin başladığı, coğrafi tescile uygun üretim ve ticaret yapmak isteyen Rum üreticiler ile Bureau Veritas arasında sözleşmelerin hali hazırda imzalandığı bilinmektedir. Bu durumda Bureau Veritas’ın tarafsız ve şeffaf davranmadığını görmekteyiz. Güney’deki imalatçılara yönelik uygulama sürecinin Ülkemizde henüz başlatılmamış olması kabul edilemezdir. Bu konudaki girişimlerimiz en üst düzeyde devam etmektedir.

Devlet olarak yıllardır özellikle öncelik verdiğimiz tarım çalışmaları kapsamında, Avrupa Birliği’nin de sağladığı birtakım teknik ve mali yardımlarla gerek hayvan hastalıkları, gerekse gıda güvenliği konularında ilerlemeler kaydedilmiştir. Özellikle Hellim’in ticaretinde zemin oluşturacak “Hayvan Hastalıkları Eradikasyon Projesi” ile çiftliklerimiz hastalıktan ari statüye getirilmiştir. Yine dünya tarafından kabul gören ISO ve HACCP belgelerine sahip işletmelerimiz olmasına rağmen diğer işletmelerimizin de AB standartlarına ulaşabilmesi için Avrupa Birliği projesi olan “Gıda Güvenliği Projesi” de hızla devam etmektedir. AB Koordinasyon Merkezimizin eşgüdümünde hellim ticaretine yönelik yıllardır sürdürdüğümüz projelerin önünün açılması ve Avrupa Birliği ülkelerine ticaretin gerçekleşmesi elzemdir.

Bu bağlamda, Avrupa Komisyonunun Hellim’in ticaretine yönelik çalışmaların Rum tarafı ile eş zamanlı başlamasına yönelik kararına rağmen uygulamanın Ülkemizde henüz başlatılmaması adil bir yaklaşım değildir. Ülkemizdeki üreticilerin eşit ve adil bir şekilde tüm süreçlerden faydalanabilmeleri amacıyla kararın uygulanması ve verilen sözlerin yerine getirilmesi için Avrupa Komisyonu tarafından gerekli adımların ivedilikle atılması önem arz etmektedir.

Bu haksızlığın giderilmemesi durumunda Kıbrıslı Türk üreticilerin menfaatlerinin korunabilmesi amacıyla ilgili sivil toplum örgütleriyle birlikte yasal yollar dahil her türlü girişimi başlatma kararlılığımız devam edecektir.

Bilgilerinize Saygılarımızla

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü