Amcaoğlu: Benzin Sıkıntısı İki Tedarikçi Firmanın Yardımlaşması ile Aşıldı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT’de katıldığı Manşet Artı programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hal Yasası’nın süratle hayata geçmesi için çalışacaklarını anlatan Amcaoğlu, komitenin ardından yasa tasarısının en erken bir zamanda genel kurula getirileceğini söyledi.

Amcaoğlu, hal yasasının fiyat kontrolü sağlayacağı beklentisinin hayalperestlik olduğunu vurgulayarak, “serbest piyasa ekonomisine inanan her ekonomist kar marjının düzenlenmesi yönünde müdahale edilemeyeceğini çok iyi bilir” dedi.

Ticaret Dairesi’ne bağlı müfettişlerin yapacağı denetimlerin de gıda güvenliği ve etiketlerdeki fiyatların kasadaki fiyatlarla aynı olması ile sınırlı olduğunu ifade eden Amcaoğlu, kar marjına ilişkin bir denetimin yasal açıdan mümkün olmadığını söyledi.

Amcaoğlu, Başsavcılık’tan fiyat denetimine ilişkin görüş istediklerini belirterek, “Başsavcılık hukuk makamı tarafından bununla ilgili asla bir şey yapamayacağımız ve anayasal bir gereklilik noktasında yasadışı bir talep olduğu yönünde bizlere görüş geldi. Biz de geri adım attık” dedi.

Akaryakıt sıkıntısı konusuna da değinen Amcaoğlu, iki tedarikçi firmanın dünyada yaşanan tüm sıkıntılara rağmen müthiş bir tedarik performansı sergilediklerine işaret etti.

Bakan Amcaoğlu, euro dizelde yaşanan sıkıntının giderilmesinin ardından benzinle ilgili bazı sıkıntıların baş gösterdiğine dikkat çekerek, K-Pet’te yaşanan eksikliğin giderilmesi için diğer tedarikçi firma olan Al-Pet’in devreye girdiğini ve K-Pet istasyonlarına benzin sağladığını açıkladı.

K-Pet’in Perşembe günü 4 bin 300 tonluk Cuma günü de 4 bin tonluk iki gemisinin geleceğini ifade eden Amcaoğlu, o zamana kadar geçecek süre için Al-Pet’in devreye girerek ihtiyacı olan K-Pet istasyonlarına benzin vereceğini söyledi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, bu davranışın çok güzel bir birliktelik ve dayanışma örneği olduğunu vurguladı.

Akaryakıtta otomasyonun Ocak sonunda devreye gireceğini açıklayan Amcaoğlu, ülke genelindeki 142 istasyonun dahil olacağı sistem sayesinde ülkeye ithal edilen akaryakıtın denetimi ile tedarikte yaşanabilecek aksamaların anında tespitinin mümkün olacağını söyledi.

Amcaoğlu, “şu an sistemde yüzde yirmiye yakın bir kaçak söz konusudur ve bunun karşılığı aylık 30-35 milyon TL’lik bir gelir kaybıdır” dedi.

Elektrik tedarikine ilişkin görüşlerini de paylaşan Amcaoğlu, kablo ile elektriğin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Bakan Amcaoğlu, özelden elektrik üretimi hizmeti alımı yanında kablo ile enterkonnekteye geçilmesinin şart olduğunu ifade ederek, bunun için en erken bir zamanda bir protokol imzalanması gerektiğini vurguladı.

Enterkonnekte’de uluslararası sisteme dahil olunmasına ilişkin söylemlerin gerçekleri yansıtmadığını ve bir şehir efsanesi haline getirildiğini kaydeden Amcaoğlu, Avrupa Birliği içerisindeki ikinci büyük elektrik üreticisi olan Türkiye’nin sistemine yüzde ikilik bir oranda dahil olunmasının kimse için sorun yaratmayacağını söyledi.

Amcaoğlu, “eğer bir anlaşma yapılacaksa hem elektrik arzını sağlam bir protokol ile güvence altına alacaksınız, hem de bunun beraberinde kablo ile elektrik projesini hayata geçirecek bir protokola imza atacaksınız” dedi.

Elektrik konusunda protokol çalışması yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Milli Eğitim bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak da kendisinin Başbakan Üstel tarafından görevlendirildiğini ifade eden Amcaoğlu, çalışmaların tamamlanmasının ardından protokolün hükümet tarafından imza altına alınacağını söyledi.