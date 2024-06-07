Amcaoğlu: Berberlerin Euro'ya geçmesi tüzüğe aykırı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, berberlerin hizmet tarifelerini Euro olarak belirlemesinin tüzüğe aykırı olduğunu açıkladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, ülkemizde erkek berberlerinin fiyat listelerini avro (euro) olarak belirlemesinin, Bakanlar Kurulu tarafından 2005 yılında kabul edilen ilgili tüzüğe aykırı olduğunu açıkladı.

Bakan Amcaoğlu, bakanlık basın bürosu aracılığı ile yaptığı yazılı açıklamada, 40 / 2003 Sayılı Tüketicileri Koruma Yasası kapsamında, KKTC Bakanlar Kurulu kararıyla 2005 yılında hazırlanan ve 20 Nisan 2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Etiket, Tarife ve Fiyat Listeleri Tüzüğü”nü hatırlattı.

Bakan Amcaoğlu, “bu tüzüğün ‘Etiketlerin ve Listelerin Biçim ve Kapsamı’ başlıklı 8’inci Maddesi’nin 2’nci Fıkrası uyarınca, etiket ve listelere satış fiyatlarının ‘Türk Lirası’ veya ‘TL’ şeklinde yazılması zorunludur” dedi.

Bakan Amcaoğlu bu konuda Berberler Birliği Başkanı Bülent Ecevit Sadeli ile yaptıkları istişare neticesinde, yasa ve tüzüğe uymayanlara mecburen cezai işlem uygulanacağını ilettiklerini söyledi.