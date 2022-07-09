Amcaoğlu: Beyarmudu Ana Geçiş Kapısı’nda bayram sonrası genişletme çalışmaları başlatılacak

Sınır kapılarında geçişleri, kolaylaştırma amaçlı çalışmalar devam ediyor. Başbakanlık Müsteşarı, Pile Koordinasyon Komitesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, bu çereçevede Beyarmudu Ana Geçiş Kapısı’nda bayramdan sonra genişletme çalışmalarının başlayacağını açıkladı.

Amcaoğlu, bu çalışmalar devam ederken geçişlerle ilgili alternatif önerilerine ise İngiliz üsler bölgesi yetkililerden henüz olumlu yanıt alamadıklarını vurguladı.

BRT’de ‘Haber Kritik’ programına açıklamalarda bulunan Başbakanlık Müsteşarı, Pile Koordinasyon Komitesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Beyarmudu Ana Geçiş Kapısı’nda köprünün bulunması nedeniyle çok dar olduğunu ve özellikle Larnaka üzerinden gelen turistlerin geçişinin bundan olumsuz etkilendiğini anlattı.

Amcaoğlu, Beyarmudu sınır kapısının fiziksel durumundan dolayı yaşanan sıkışıklıktan, özellikle Pile’de yaşayan Kıbrıs Türklerinin günlük yaşam için Kuzey’e geçişlerinin eziyete dönüştüğünü söyledi.

Amcaoğlu, “Sınır kapılarında yaşanan sıkıntıların giderilmesi için bir süre önce Ekonomik Örgütler Platformu ile protokol imzalanmıştı. Bizzat kapılarla ilgili komiteyle görüşerek an acil kapının Beyarmudu Ana Geçiş Kapısı olduğunu ve Pile’de yaşayan vatandaşlarımızın geçişini kolaylaştırılması gerektiğini söyledim. Kapının genişletilmesi için Polis Genel Müdürülüğünün, Planlama İnşaatın teknik elemanları ile yerinde defalarca incelemede bulunup, taslak projeyi hazırladık. Bayram sonrası genişleme çalışmalarına ivedilikle başlanacaktır” dedi.

İngiliz Üst Bölgesine Beyarmudu Ana Geçiş kapısında genişletme çalışmaları tamamlanana kadar özellikle Pilede yaşayan Kıbrıslı Türklerin gerçişi için bazı alternatifler sunduklarını söyleyen Hüseyin Amcaoğlu, Dışişleri Bakanlığı nezdinde bir kaç kez toplantı yapılmasına rağmen İngiliz’lerden olumlu cevap alındıklarının altını çizdi.

Beyarmudu Ana Geçiş kapısı ile ilgili konunun daha üst düzeyde yeniden değerlendirileceğini de kaydeden Amcaoğlu, “Bayramdan sonra Cumhurbaşkanlığı Üst Kurulu’nun gündemine da bu konu getirilecek. Pile’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin geçişlerini iyileştirmek zorunda olduğumuzun farkındayız” dedi.