  • BIST 2.434,02
  • Altın 967.464
  • Dolar 17.2738
  • Euro 17.5911
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKATatar: Türkiye üzerinden AB elektrik sistemine bağlanmak gerekiyor

Amcaoğlu: Beyarmudu Ana Geçiş Kapısı’nda bayram sonrası genişletme çalışmaları başlatılacak

» »
Amcaoğlu: Beyarmudu Ana Geçiş Kapısı’nda bayram sonrası genişletme çalışmaları başlatılacak
Amcaoğlu: Beyarmudu Ana Geçiş Kapısı’nda bayram sonrası genişletme çalışmaları başlatılacak

Sınır kapılarında geçişleri, kolaylaştırma amaçlı çalışmalar devam ediyor. Başbakanlık Müsteşarı, Pile Koordinasyon Komitesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, bu çereçevede Beyarmudu Ana Geçiş Kapısı’nda bayramdan sonra genişletme çalışmalarının başlayacağını açıkladı.

Amcaoğlu, bu çalışmalar devam ederken geçişlerle ilgili alternatif önerilerine ise İngiliz üsler bölgesi yetkililerden henüz olumlu yanıt alamadıklarını vurguladı.

BRT’de ‘Haber Kritik’ programına açıklamalarda bulunan Başbakanlık Müsteşarı, Pile Koordinasyon Komitesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Beyarmudu Ana Geçiş Kapısı’nda köprünün bulunması nedeniyle çok dar olduğunu ve özellikle Larnaka üzerinden gelen turistlerin geçişinin bundan olumsuz etkilendiğini anlattı.

Amcaoğlu, Beyarmudu sınır kapısının fiziksel durumundan dolayı yaşanan sıkışıklıktan, özellikle Pile’de yaşayan Kıbrıs Türklerinin günlük yaşam için Kuzey’e geçişlerinin eziyete dönüştüğünü söyledi.

Amcaoğlu, “Sınır kapılarında yaşanan sıkıntıların giderilmesi için bir süre önce Ekonomik Örgütler Platformu ile protokol imzalanmıştı. Bizzat kapılarla ilgili komiteyle görüşerek an acil kapının Beyarmudu Ana Geçiş Kapısı olduğunu ve Pile’de yaşayan vatandaşlarımızın geçişini kolaylaştırılması gerektiğini söyledim. Kapının genişletilmesi için Polis Genel Müdürülüğünün, Planlama İnşaatın teknik elemanları ile yerinde defalarca incelemede bulunup, taslak projeyi hazırladık. Bayram sonrası genişleme çalışmalarına ivedilikle başlanacaktır” dedi.

İngiliz Üst Bölgesine Beyarmudu Ana Geçiş kapısında genişletme çalışmaları tamamlanana kadar özellikle Pilede  yaşayan Kıbrıslı Türklerin gerçişi için bazı alternatifler sunduklarını söyleyen Hüseyin Amcaoğlu, Dışişleri Bakanlığı nezdinde bir kaç kez toplantı yapılmasına rağmen İngiliz’lerden olumlu cevap alındıklarının altını çizdi.

Beyarmudu Ana Geçiş kapısı ile ilgili  konunun daha üst düzeyde yeniden değerlendirileceğini de kaydeden Amcaoğlu, “Bayramdan sonra Cumhurbaşkanlığı Üst Kurulu’nun gündemine da bu konu  getirilecek. Pile’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin geçişlerini iyileştirmek zorunda olduğumuzun farkındayız” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mamülcü: Zaman kaybetmeye daha fazla tahammül kalmadı09 Temmuz 2022 Cumartesi 14:52
  • Paralik: "Atık su ve kanalizasyon sistemi kurulması gerekiyor"09 Temmuz 2022 Cumartesi 14:47
  • Tatar ve eşi Sibel Tatar halkla bayramlaştı09 Temmuz 2022 Cumartesi 14:41
  • KIB-TEK'e yeni atama09 Temmuz 2022 Cumartesi 12:08
  • Dikkat! Sahte para!09 Temmuz 2022 Cumartesi 11:15
  • Kurban Bayramı kutlanıyor09 Temmuz 2022 Cumartesi 09:45
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Bayramlık Mesajlar09 Temmuz 2022 Cumartesi 09:38
  • Türkiye'deki ilaç zammı, KKTC'de etki edecek08 Temmuz 2022 Cuma 19:48
  • "Enerji Üst Kurulu Yasa Tasarısı" halkın bilgisine sunuldu08 Temmuz 2022 Cuma 19:23
  • Devletle kira sözleşmelerinde TL kullanılması için yasa gücünde kararname yürürlükte08 Temmuz 2022 Cuma 19:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti