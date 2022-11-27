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Amcaoğlu: “Bırakmayı bilmek en önemli erdemdir”

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UBP Gönyeli – Alayköy Belediye Başkan Adayı Hüseyin Amcaoğlu, “Hiç kimseye etiket ya da rozete göre hizmet etmedim, etmeyeceğim” dedi
Amcaoğlu: “Bırakmayı bilmek en önemli erdemdir”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gönyeli – Alayköy Belediye Başkan Adayı Hüseyin Amcaoğlu, tüm işlerde ve görevlerde olduğu gibi heyecan ve motivasyonun belediye başkanlığında da önemli olduğunu; heyecan ve motivasyon bittiği zaman bırakmayı bilmenin ise en önemli erdem olması gerektiğini vurguladı.

 

Hüseyin Amcaoğlu, geçtiğimiz gün Kanal T’de Çilem Dağıstanlı’nın sunduğu Yerel Yaşamdan Dikkatinizi Çekenler adlı televizyon programında, Gönyeli – Alayköy belediye başkan adaylığını değerlendirdi ve soruları yanıtladı.

 

 

“Aynı işi uzun süre yaptığınızda heyecan ve motivasyon bitiyor”

Hüseyin Amcaoğlu, “Bir işi çok uzun süre yaptığınızda başta hissettiğiniz heyecan, motivasyon ve başarı hırsı ortadan kaybolur” dedi. Amcaoğlu şöyle devam etti:

 

“Bu her insan için geçerlidir. Bütün olay kişinin zirvedeyken görevi yeni ve güvenilir birine, yeni bir heyecana devretmeyi bilmesidir. Bırakmayı bilmek, o iş yerinin ya da kurumun gelecekte de hayır edebilmesi için gösterilmesi gereken en önemli erdemdir”.

 

 

“Gönyeli, Alayköy, Yılmazköy ve Kanlıköy’e hizmet en büyük derdim olacak”

Partisinin, Gönyeli Alayköy Belediye Başkan Adaylığı görevini kendisine verdiğini belirten Amcaoğlu, bugüne kadar kendisine verilen her iş ve görevi layıkıyla yerine getirdiğini, hiç kimseye etiket ya da rozete göre hizmet etmediğini söyledi.

 

Hüseyin Amcaoğlu, geçmiş görevlerinde tüm çabasının vatandaşa hizmet olduğunu, bundan sonra da Gönyeli, Alayköy, Yılmazköy ve Kanlıköy’de yaşayan herkese en iyi ve en adil şekilde hizmet etmenin en büyük derdi olacağını kaydetti.

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