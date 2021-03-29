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Amcaoğlu, bugün hızlı testi pozitif çıkan 6 öğrencinin PCR testleri negatif çıktı

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Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, bugün hızlı testi pozitif çıkan 6 öğrencinin PCR testlerinin negatif çıktığını açıkladı.
Amcaoğlu, bugün hızlı testi pozitif çıkan 6 öğrencinin PCR testleri negatif çıktı

Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, bugün yapılan hızlı testlerde pozitif çıkan 6 öğrencinin daha sonra yapılan PCR testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

 

NE OLMUŞTU?

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem bugün okullarda 12. sınıflara yapılan taramada 6 öğrencinin antijen test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem bugün okullarda 12. sınıflara yapılan taramada 6 öğrencinin antijen test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Eğitim Bakanlığı 12. sınıflarda yüz yüze eğitimin başlayacağı bugün tüm okullarda öğrencilere ve çalışanlara yönelik antijen test yapılacağını açıklamıştı.

 

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