  • BIST 1.476,170
  • Altın 486,72
  • Dolar 8,2800
  • Euro 9,7900
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

Amcaoğlu: Bugün saat 12.00’de kriz komitesi Turizm ve Çevre Bakanlığı’nda toplanacak

» »
Başbakanlık Müsteşarı, Kriz Yönetimi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Suriye kaynaklı petrol sızıntısı ile ilgili son gelişmelerin bugün saat 12.00’de kriz komitesinin Turizm ve Çevre Bakanlığı’nda yer alacak toplantısında değerlendirileceğini belirtti.
Amcaoğlu: Bugün saat 12.00’de kriz komitesi Turizm ve Çevre Bakanlığı’nda toplanacak

Başbakanlık Müsteşarı, Kriz Yönetimi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Suriye kaynaklı petrol sızıntısı ile ilgili son gelişmelerin bugün saat 12.00’de kriz komitesinin Turizm ve Çevre Bakanlığı’nda yer alacak toplantısında değerlendirileceğini belirtti.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan Amcaoğlu, Türkiye’den gelen yetkililerin de toplantıya katkı koyacağını dile getirerek, toplantıdan sonra kamuoyunun bilgilendirileceğini söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Irkad Mağusa Belediye Meclisi’nden istifa etti06 Eylül 2021 Pazartesi 10:58
  • El-Sen: Çalışanların alın teri olan Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı primlerinin yatırılmaması kabul edilemez ve suçtur06 Eylül 2021 Pazartesi 10:51
  • Cemil Sarıçizmeli: ‘Mehmetçik İmar Planı Tasarısı’ Birleşik Kurul’da görüşülmeli06 Eylül 2021 Pazartesi 10:43
  • Bakanlar Kurulu toplandı06 Eylül 2021 Pazartesi 10:09
  • KTÖS, “Okulların İhtiyaç Analizi Raporu” sonuçlarını paylaştı06 Eylül 2021 Pazartesi 10:02
  • Yolcular adapass.gov.ct.tr adresinden alacakları QR kodu ile adaya giriş yapacak06 Eylül 2021 Pazartesi 09:55
  • Adapass uygulaması, bugünden itibaren tüm ilçelerde kullanılıyor06 Eylül 2021 Pazartesi 09:22
  • Laboratuvarlarla anlaşıldı: Antijen ve PCR testleri yapacaklar06 Eylül 2021 Pazartesi 08:50
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar06 Eylül 2021 Pazartesi 08:39
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? (6 Eylül 2021)06 Eylül 2021 Pazartesi 08:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti