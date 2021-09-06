Amcaoğlu: Bugün saat 12.00’de kriz komitesi Turizm ve Çevre Bakanlığı’nda toplanacak

Başbakanlık Müsteşarı, Kriz Yönetimi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Suriye kaynaklı petrol sızıntısı ile ilgili son gelişmelerin bugün saat 12.00’de kriz komitesinin Turizm ve Çevre Bakanlığı’nda yer alacak toplantısında değerlendirileceğini belirtti.
Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan Amcaoğlu, Türkiye’den gelen yetkililerin de toplantıya katkı koyacağını dile getirerek, toplantıdan sonra kamuoyunun bilgilendirileceğini söyledi.
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