Amcaoğlu: "Bürokratlar milletvekillerine yapılan kesintiyi onaylıyorsa istifa ederim"

Cumhuriyet Meclisi’nin bugünkü olağanüstü oturumunda konuşmalar sürerken, UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu ve Dursun Oğuz ile Maliye Bakanı Serdar Denktaş ararsında tartışma yaşandı.

Olgun Amcaoğlu ve Dursun Oğuz, Denktaş’a yönelik olarak milletvekillerinden yapılacak olan kesintilerin milletvekilliğini itibarsızlaştırdığını söyledi.

Amcaoğlu, “Ayda 85 bin TL ile bu krizi nasıl atlatacaksınız? Milletvekilliğinden yapılan kesintiler yasaya aykırıdır... Maliye Bakanlığı’ndaki bürokratlar bunu kabul ederse bugün milletvekilliğinden istifa edeceğim” dedi.

Bunun üzerine cevap veren Denktaş “dışarıda insanlar kan ağlarken, kalkıp da bunu mu düşüneceğiz? Bunu mu konuşacağız. Anayasaya aykırı olduğunu düşünüyorsanız, gidin anayasa mahkemesine. Burada ekonomik tedbirleri konuşuyoruz, sizin başka derdiniz yok mu?” ifadelerini kullandı.

Tartışma sırasında UBP'li vekil Oğuz'un, "Sayın Denktaş, KHK'ların yasaya aykırı olduğunu bilmiyor muydunuz?" şeklindeki ifadesine sert tepki veren Denktaş, "Cahilliğimden! Tamam mı?" ifadesinde bulunarak, "Başka soru kabul etmeyeceğim" diyerek yerine oturdu.