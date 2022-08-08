  • BIST 2.791,08
  • Altın 1029.295
  • Dolar 17.96
  • Euro 18.3184
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAÖdemden Kurtulmak İçin 8 Doğal Yöntem!

Amcaoğlu: Çanakkale Zaferi neyse, bizler için de Erenköy Direnişi odur

» »
Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Erenköy Direnişi’nin 58’inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Amcaoğlu: Çanakkale Zaferi neyse, bizler için de Erenköy Direnişi odur

Bakan Amcaoğlu’nun Kıbrıs Türkü’nün var oluş mücadelesindeki efsane direnişi gerçekleştirenleri andığı mesajı şöyle:

“Büyük Türk ulusu için Çanakkale Zaferi neyse, bizler için de Erenköy Direnişi odur. Bu direniş bir destandır. Bu destan, Kıbrıs Türkü’nün gerektiğinde bir olabildiğinin en önemli örneğidir.
Kıbrıs Türkü’nün var oluş mücadelesindeki bu efsane direnişi gerçekleştirenleri saygıyla selamlarken; en başta şehitlerimiz olmak üzere, yaşamını yitiren tüm mücahitlere Allah’tan rahmet; hayatta olan gazilerimize de sağlık ve huzur dolu nice yıllar dilerim.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman: Hukuk sisteminin ‘allem gallem’ edilmesine izin vermeyeceğiz!08 Ağustos 2022 Pazartesi 14:03
  • Baro Başkanı Esandağlı'nın Ofisine Saldırı... Kapıyı kırdılar...08 Ağustos 2022 Pazartesi 13:49
  • 1 haftada 12 yangın!08 Ağustos 2022 Pazartesi 12:19
  • 66 kaza 18 yaralı !08 Ağustos 2022 Pazartesi 12:14
  • Yeniboğaziçi'nde vahim zarar ve darp!08 Ağustos 2022 Pazartesi 12:12
  • Babutsa zararlısı "koşnil" neden yok edilemedi? Nasıl mücadele edilmeli?08 Ağustos 2022 Pazartesi 12:00
  • Devlet Laboratuvarının binası yok, müdürü var!08 Ağustos 2022 Pazartesi 11:38
  • Savaşan: “ERENKÖY, KKTC’YE GİDEN YOLUN TEMEL TAŞIDIR”08 Ağustos 2022 Pazartesi 11:31
  • Yakın Doğu Üniversitesi, Maymun Çiçeği için PCR Tanı Kiti geliştirdi!08 Ağustos 2022 Pazartesi 11:01
  • MÜSİAD KKTC kaçak iş gücünün önüne geçilmesi gerektiğini kaydetti08 Ağustos 2022 Pazartesi 10:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti