Amcaoğlu: Çok Büyük Bir Acı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, dağcılık sporcusu Birkan Uzun’un ölüm haberine hala inanmak istemediklerini söyledi.

Bakan Amcaoğlu, Amerika Birleşik Devletleri’nde geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren Birkan Uzun’la ilgili olarak yayımladığı başsağlığı mesajında, “Daha bir kaç gün önce,

hepimizi gururlandıran, zirvelere diktiği bayrağımızla devletimizi onurlandıran bir gencimizin ölüm haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım, bu acı habere inanmak istemiyorum” dedi.

Bakan Amcaoğlu, “Bu acı, çok büyük bir acı. Kabul etmek çok zor. Birkan’a Allah’tan rahmet; babası, mesai arkadaşımız Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Topel

Uzun başta olmak üzere, tüm aileye başsağlığı ve sabır diliyorum” dedi.