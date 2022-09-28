  • BIST 3.198,16
  • Altın 988.23
  • Dolar 18.504
  • Euro 18.0215
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAYarasalarda aşılara dirençli yeni koronavirüs: Khosta-2

Amcaoğlu: Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, anavatanımızın, Kıbrıs Türk halkına bir armağanıdır

» »
Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nin anavatanımızın Kıbrıs Türk halkına bir armağanı olduğunu söyledi.
Amcaoğlu: Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, anavatanımızın, Kıbrıs Türk halkına bir armağanıdır

Bakan Amcaoğlu'nun açıklaması şu şekilde;

Lefkoşa’da Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nin yapımına başlandı. En kısa sürede bitirileceğinden eminim.

Bu yerleşkenin çağdaş, modern ve çevreci bir anlayışla ülkemize son derece prestijli bir Meclis ve Cumhurbaşkanlığı kazandıracağı açıktır.

Ekonomik anlamda bazı toplumsal ihtiyaçlar öne sürülüp, hastane veya okul yapımının daha öncelikli olması gerektiğinden söz edilmesi elbette bir dereceye kadar anlaşılır olmakla birlikte, konuyu neredeyse Türkiye düşmanlığına taşımak son derece yanlıştır ve Kıbrıs Türk halkına yakışmayan bir tutumdur.

Bu yerleşke, filanca kişi veya falanca partiye hediye olarak yapılmıyor. Yeşil alanı, sanat merkezi, müzesi, amfi tiyatrosu, spor alanları ve camisi ile sadece Cumhurbaşkanı veya parlamento üyelerine değil, tüm halka, faydalanabilecekleri muhteşem bir alan kazandırılıyor olması küçümsenemez bir şanstır.

Şans olmanın yanında bazı eski cumhurbaşkanlarımızın ve muhalefet milletvekillerimizin de kabul ettiği gibi çok büyük bir ihtiyaçtır.

Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, anavatanımızın, Kıbrıs Türk halkına bir armağanıdır.

Her zaman olduğu gibi, bir kez daha en başta bu armağanı bize sunan T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yardımcısı Fuat Oktay olmak üzere, anavatanımıza sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çelebi, NANS Turkish Zone Kurucusu Dr. Samson Oluwaseun Fadiya’yı kabul etti28 Eylül 2022 Çarşamba 19:09
  • Deniz: Gerekirse Davayı İş Dünyası Adına Ticaret Odası Açacaktır28 Eylül 2022 Çarşamba 18:42
  • Ertuğruloğlu, Muavini ile Bir Araya Geldi28 Eylül 2022 Çarşamba 18:20
  • Vidanjör Alev Aldı28 Eylül 2022 Çarşamba 18:16
  • 5 Yaşındaki Çocuk, Çakmakla Oynarken Evi Yaktı28 Eylül 2022 Çarşamba 18:11
  • 378 Vaka!28 Eylül 2022 Çarşamba 18:09
  • “Kozmetik Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı” görüşüldü28 Eylül 2022 Çarşamba 18:05
  • Amcaoğlu: Ürün Güvenliği Laboratuvarı kurma çalışmalarımız hızlandı28 Eylül 2022 Çarşamba 18:01
  • Tatar, yarın İznik'e gidiyor28 Eylül 2022 Çarşamba 17:50
  • Hayvancılardan hükümete Cuma gününe kadar süre28 Eylül 2022 Çarşamba 17:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti