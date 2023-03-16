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SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Amcaoğlu: Depremden önce yapı denetim sistemine sahip olduk

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Amcaoğlu: Depremden önce yapı denetim sistemine sahip olduk
Amcaoğlu: Depremden önce yapı denetim sistemine sahip olduk

Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Alayköy Sosyal Aktiviteler Merkezi Konferans Salonu’nda depremle ilgili halkı bilgilendirmek amacıyla “Deprem Bilinci Paneli” düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, moderatörlüğünü Prof. Dr. Şerife Gündüz’ün yaptığı panele, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı da destek verdi.

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu panelde yaptığı konuşmada, Türkiye’de, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve çok sayıda can kaybının yaşandığı depremlerde, anavatan Türkiye’ye ve ülkeye ateş düştüğünü belirterek, “Depremde hayatını kaybeden başta Melekler Takımımıza ve tüm hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, saygıyla anıyorum” dedi.

“Depremden önce yapı denetim sistemine sahip olduk”

“Depremden bir hafta önce Gönyeli-Alayköy Belediyesi’ni yapı denetim sistemine dahil ettik” diyen Amcaoğlu, şöyle devam etti:  

“31 Ocak 2023 tarihli meclis toplantısında, meclis üyesi arkadaşlarımla oy birliği ile yapı denetim sistemine dahil olma kararını almıştık. Türkiye’de gerçekleşen deprem öncesi böyle bir karar almıştık. 6 Şubat'ta gerçekleşen deprem sonrası ise depremlerin verdiği zararlara bakıp, bu kötü tabloyu değerlendirdiğimizde bir kez daha doğru karar almış olduğumuzu görüyoruz. Depremin her zaman gündemimizde olması ve her zaman deprem olacakmış gibi denetimlerimizi yapmamız gerekiyor. Biz bu noktada sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz ve bu konuda özellikle KTMMOB ile istişare halinde hareket edeceğiz.”

Profesyonel kişilerden hizmet alarak, Gönyeli Alayköy Belediyesi bünyesindeki personele verilecek eğitim çalışmalarının ilerleyen günlerde başlayacağını ifade eden Amcaoğlu, sivil savunma ekiplerinin destek vereceği arama kurtarma eğitim programını da hayata geçireceklerini söyledi.

“Arama kurtarma ekibi oluşturacağız”

Gönyeli-Alayköy Belediyesi bünyesinde arama kurtarma ekibi oluşturacaklarını belirten Amcaoğlu, “Birçok önemli araç gereçlere ihtiyaç var. 18 belediyemizde de hazırlık yapılmalıdır” dedi. Amcaoğlu, bir doğal afet durumunda her şeyi Sivil Savunmaya bırakmamak gerektiğini söyledi.

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Amcaoğlu, deprem felaketi sonrasında Kıbrıs Türk toplumunun büyük bir duyarlılık göstererek, müthiş bir iş birliği ile anavatana yardıma koştuğunu, yardım kampanyalarında belediyenin de aktif olarak yer aldığını kaydetti.

“Bilimsel veriler ışığında iklim değişikliği ile mücadelemiz devam edecek”

İklim değişikliğine hazırlanmanın ve bu krizle başa çıkmanın önemine işaret eden Amcaoğlu, “Sadece deprem değil, iklim değişikliğinden kaynaklı ortaya çıkacak doğal afetlerle de mücadelemiz bilimsel veriler ışığında devam edecektir. Bu panelin hayata geçirilmesinde katkı koyan herkese, özellikle Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’na ve bilim insanlarımıza çok teşekkürlerimi sunarım” diye konuştu.

Panelde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Necdet, “Kıbrıs’ın Jeolojisine Genel Bir Bakış” başlıklı sunum yaptı.

Gazimağusa, Tuzla ve Long Beach bölgesinde yoğun bir yapılaşma olduğunu belirten Necdet, bu yapılaşmanın bir benzerinin de Gaziveren kıyı şeridinde olduğunu söyledi. Necdet, bu bölgelerde yapı denetimi konusunun üzerinde durulması gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hilmi Dindar ise panelde, “Gönyeli ve Alayköy Bölgesinde Deprem Tehlike Analizi ve Yerine Özgün Jeofizik Uygulamalar” isimli sunum yaptı.

Konuşmaların ardından Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı personeli Salahi Burak Gazioğlu, deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenleri anlattı.

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