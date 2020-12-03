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Amcaoğlu: Devletin 165,5 milyon TL borcu var

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Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, kamu giderlerinin karşılanması ve sorumluluklarında olan tüm ödemelerin aksatılmadan gerçekleştirilmesi için Pandemi ile tanıştığımız 2020 yılı içerisinde 5 kez borçlanıldığını söyledi.
Amcaoğlu: Devletin 165,5 milyon TL borcu var

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, kamu giderlerinin karşılanması ve sorumluluklarında olan tüm ödemelerin aksatılmadan gerçekleştirilmesi için Pandemi ile tanıştığımız 2020 yılı içerisinde 5 kez borçlanıldığını söyledi.

Hükümette oldukları yaklaşık 20 aylık sürede aldıkları borçların birini ödediklerini, ötekini ise 4 Aralık Cuma günü (yarın) ödeyeceklerini kaydeden Bakan Amcaoğlu, “kamuoyunda bu konuyla ilgili bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak adına da söylemek istiyorum, yarından itibaren devletin borcu 165 milyon 500 bin TL kalacak” dedi.

Bakan Amcaoğlu, “sürekli borçlanılıyor” iddiasına yanıt vermek istediklerini belirtti ve “kamu giderlerinin karşılanması amacıyla, 2020 yılı içerisinde 40 milyon TL, 71 milyon TL,  88 milyon TL, 31 milyon TL ve 46 milyon 500 bin TL olmak üzere beş kez borçlanma gerçekleştirilmiştir” dedi.

Bu beş borçlanmadan biri olan “40 milyon TL’lik borç, 5 Haziran 2020 tarihinde ödenmiştir” diyen Bakan Amcaoğlu, “yarın 71 milyon TL’lik borç da ödenmiş olacak ve geriye 165 milyon 500 bin TL’lik borç kalacak” dedi.

Bakan Amcaoğlu, KKTC’nin 2020 yılında yeni tip Koronavirüs’le tanıştığını ve devletin gelirlerinin ciddi anlamda düştüğünü belirtirken, Dünya’da ekonomik durumu çok iyi olan neredeyse tüm devletlerin de zaman zaman çeşitli giderlerini karşılamak maksadıyla borçlandığını hatırlattı.

Bakan Amcaoğlu, şu bilgiyi de paylaştı:

“Bakanlığımız, 2000’li yıllardan önce Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’ndan alınmış ve ödenmemiş borçlar için 31 Ekim 2019 tarihinden başlayarak toplamda 321 milyon TL’lik de ayrı bir borç ödemesi yapmıştır” diye ekledi.

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