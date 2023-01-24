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Amcaoğlu: Döviz ve borsa nedeniyle akaryakıt fiyatları oynadı

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Amcaoğlu: Döviz ve borsa nedeniyle akaryakıt fiyatları oynadı
Amcaoğlu: Döviz ve borsa nedeniyle akaryakıt fiyatları oynadı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, akaryakıt fiyatlarının döviz ve borsa nedeniyle oynadığını belirtti. Amcaoğlu, tüm istasyonların haziran ayında otomasyona geçmesi hedefini de dile getirdi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, akaryakıt fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Fonları kullanarak benzine zam yapılmadığını ancak son hafta yaşananların ardından zam yapılacağını kamuoyuna açıkladığını belirten Amcaoğlu, döviz ve borsa nedeniyle fiyatların oynadığını kaydetti.

Amcaoğlu, akaryakıt ve tedarik zincirinde kırılmalar olacağının bilindiğini, Kıbrıs Türk Petrollerine ulaşamayan benzinin Al-Pet tarafından temin edilmesine çalışıldığını kaydetti.

Otomasyona geçerek, gelir kaybını önlemeyi ve kaliteyi artırmayı başaracaklarını belirten Olgun Amcaoğlu, haziran ayında tüm istasyonların otomasyona geçmesi hedefinin hayat bulmasıyla sıkıntının giderileceğini ifade etti.

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