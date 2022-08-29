Amcaoğlu: “Dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanı”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Büyük Türk Ordusunun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başkumandanlığında, 100 yıl önce, Dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanını yazdığını kaydetti.

“Dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanı”

Bakan Amcaoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu tarihin, Türk milletinin, birlik ve beraberlik ruhuyla verdiği mücadelenin unutulmayacak tarihi olduğunu hatırlattı.

Amcaoğlu, bakanlık basın bürosu aracılığı ile yayımladığı mesajında şunları söyledi:

“30 Ağustos, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlandığı gündür. Yüce Türk Milleti bu günü, Zafer Bayramı olarak kutlamanın gururnunu yaşamaktadır. Bu büyük gururun 100’üncü yıldönümünde, heyecanımız her zamankinden daha fazladır.”

“Türk Milleti, 100 yıl önce bugün, ordusuyla büyük bir inanç sergileyerek işgal altında olan vatan toprağını tüm yokluklara rağmen, azim ve kararlılıkla nasıl müdafaa edebileceğini Dünya’ya göstermiştir.”

“30 Ağustos Zaferi’nin 100. yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü; kanlarıyla, canlarıyla toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını, saygı ve minnetle anıyorum.”