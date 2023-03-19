Amcaoğlu duyurdu: Sanayiciye ve üretime büyük kolaylık

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, sanayi politikaları ve hedeflerinin doğru ve gerçekçi olarak oluşturulabilmesi amacıyla tüm adımları tamamladıklarını açıkladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, sanayi politikaları ve hedeflerinin doğru ve gerçekçi olarak oluşturulabilmesi amacıyla tüm adımları tamamladıklarını açıkladı.

Bakan Amcaoğlu, basın bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada, yaşama geçirilen Sanayi Sicil Yasası’nın, hazırlanan tüzük ve imzalanan “Sanayi Sicil Bilgi Sistemi” bağlamındaki iki farklı aşamayla birlikte sanayi sektöründe çok ciddi bir disiplin ve kurumsallaşma yaratılacağını, sanayiciye ve üretime ciddi bir çevrim içi kolaylık getirileceğini duyurdu.

SANAYİ POLİTİKALARI VE HEDEFLERİ DOĞRU VE GERÇEKÇİ OLARAK OLUŞTURULABİLECEK

Bakan Amcaoğlu, “46/2019 sayılı Sanayi Sicil Yasası ile Sanayi sektöründeki işletmelerin izinlendirilmesi ve kayıt altına alınması, sektör ile ilgili istatistiklerin güncel olarak görülebilmesinin sağlanacağını belirtti. Sanayi sektöründeki firma ve istihdam sayısı, kapasite kullanımı, cirosu, ayrıca sanayi sektörü içindeki her bir sektör (gıda, inşaat, kimya, metal işleme, mobilya gibi) ile ilgili istatistik ve raporları güncel olarak görmenin mümkün olacağını ifade eden Bakan Amcaoğlu ; “Bu sayede sanayi politikaları ve hedefleri doğru ve gerçekçi olarak oluşturulabilecek” dedi.

BAŞVURULAR ÇEVRİM İÇİ OLARAK YAPILABİLECEK

Süreç hakkında detaylı bilgi veren Bakan Amcaoğlu, “Sanayi Sicil Yasası 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Yasa altında ‘Sanayi Sicil Yasası Uygulama Usul ve Esasları Tüzüğü’ hazırlandı ve bu tüzük de 23 Mart 2021 tarihinde yaşama geçti” dedi.

İlgili yasa tahtında tüm sanayi işletmelerinin, Sanayi Dairesi’nin web sitesi olan www.sanayi.gov.ct.tr adresindeki online işlemler menüsünden giriş yaparak başvurularını online olarak yapabildiklerini hatırlatan Bakan Amcaoğlu, şu bilgiyi de verdi:

“Sanayi Sicil Bilgi Sistemi I. Aşaması ile Sanayi Dairesi, Sanayi Odası, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi arasında entegrasyon kuruldu. Gelen başvurular Kapasite Raporu hazırlanması için ilgili odalara entegrasyon üzerinden gönderiliyor. Kapasite Raporunda ulusal ve uluslararası yöntem ve kriterlere göre işletmelerin azami üretim ve tüketim kapasitesi hesaplanabiliyor. Kapasite Raporu’nun içeriğinde ilgili işletmenin uluslararası sınıflamalara göre (NACE) faaliyet konuları ve kodları, personel durumu (KKTC-TC-Diğer), yıllık üretim ve tüketim kapasiteleri, işletmeye ait makine ve teçhizat bilgileri, üretim tesisinin mülkiyet durumu gibi bilgiler yer almaktadır…”

“Kapasite Raporu hazırlanan işletmelere Sanayi Dairesi tarafından elektronik ortamda Sanayi Sicil Belgesi düzenleniyor. Sanayi Sicil Belgesi, Teşvik ve Devlet Desteği sağlayan resmi kuruluşlar, Merkezi İhale Komisyonu ve diğer tüm kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilecek olan bir belgedir.”

YILLIK İŞLETME CETVELLERİ ELEKTRONİK ORTAMDA HAZIRLANIP GÖNDERİLEBİLECEK

Bakan Amcaoğlu, Sanayi Sicil Bilgi Sistemi II. Aşamasının da 16 Mart 2023 tarihinde, Analiz System (Özgü Ltd.) ile Sanayi Dairesi arasında imzalanan anlaşma ile yaşama geçtiğini belirtti ve şunları dile getirdi:

“Sanayi Sicil Bilgi Sistemi II. Aşama ile “Yıllık İşletme Cetvellerinin kullanıcı tarafından Daireye gönderilebilmesi”; “İki yılda bir Sanayi Sicil Vize işlemlerinin yapılabilmesi” ve “Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden değişikliklerin (adres, ürün, unvan, statü) ve üretime ara verme durumlarının yapılabilmesi hedeflenmektedir… Yıllık İşletme Cetvelleri her yıl Haziran ayı sonuna kadar sanayi işletmeleri tarafından hazırlanıp elektronik ortamda daireye gönderilecektir.”

YILLIK İŞLETME CETVELLERİ’NİN İÇERİĞİNDE NELER BULUNACAK?

Bakan Amcaoğlu, “Yıllık İşletme Cetvelleri’nin içeriğinde nelerin bulunacağı konusunda da bilgi verdi. Buna göre Yıllık İşletme Cetvelleri içeriğinde, “Çalışan bilgileri (KKTC, TC, Diğer ve İşçi, teknisyen, usta, mühendis)”, “Yıllık ciro”, “Tesis bilgileri (arıtma tesisi var mı, ÇED raporu var mı gibi bilgiler)”, “Elektrik ve su kullanım bilgileri”, “Kuruluş ve yatırım bilgileri (mülkiyet durumu, tesis büyüklüğü, kuruluş tipi bilgiler)”, “Bilişim altyapısı bilgileri”, “Ar-ge faaliyetleri”, “Kalite altyapısı bilgileri (sahip olunan standart belgeleri)”, “Laboratuvar bilgileri” ve “Fiili üretim kapasitesi bilgileri” yer alacak.

İŞLETMELER İÇİN BÜYÜK KOLAYLIK

Bakan Amcaoğlu, bundan böyle işletme cetvellerinin sanayi sicili üzerine eklenebileceğini, işletme cetvellerini eklemeyen işletmelerin uyarılabileceğini söyledi. İşletmelerin, sanayi sicili üzerindeki değişiklikleri daireye bildirip, dairenin onayı ile sanayi sicil belgesini düzeltebileceğini belirten Bakan Olgun Amcaoğlu, işletmelerin sanayi sicil belgesinin vize süresinin sona ermesi ile beraber vizenin yenilenebileceğini de ifade etti. Bakan Amcaoğlu, aynı zamanda yenileme yapmayan işletmelerin uyarılabileceğini, İşletme Portalı ve Daire Portalında belgelerin görüntülenebileceğini ve bağımsız kapasite raporları ile üretime ara verme işlemlerinin yapılabileceğini kaydetti.

GÖREVE GELDİĞİMİZDE PLANLADIKLARIMIZ…

Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, göreve geldikleri yaklaşık 10 ay öncesinde planladıkları gibi mevzuatların yasallaşmasının sağlandığını, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yasası ve Hal Yasası gibi çok büyük önem verdikleri iki yasanın yaşama geçmesinin yanı sıra Enerji Dairesi ve Enerji Üst Kurulu yasa tasarılarının da komitelerde görüşüleceğini ve Haziran ayı sonunda bunlarla ilgili sürecin tamamlanacağını söyledi.

Bakan Amcaoğlu, akaryakıt otomasyonunun da tamamlandığına dikkat çekti.