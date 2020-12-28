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Amcaoğlu:'' Eğitimin devamlılığı önemli”

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğu, BRT’de yayınlanan 50+’ya konuk olarak, yüzyüze eğitim ve yeniden artış gösteren Coronavirüs salgını döneminde alınacak önlemleri değerlendirdi.
Amcaoğlu:'' Eğitimin devamlılığı önemli”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğu, BRT’de yayınlanan 50+’ya konuk olarak, yüzyüze eğitim ve yeniden artış gösteren Coronavirüs salgını döneminde alınacak önlemleri değerlendirdi.

Amcaoğlu, okullarda vakaların başladığını ve her vatandaş gibi kendisinin de endişeli olduğunu ifade ederek, 271 okuldaki 53 bin öğrencinin eğitimlerinin sürmesi yollarını zorlama durumunda olduklarını belirtti.

Bazı okulları ziyaret ettiğini ve müdür ile öğretmenlerin ciddi özveri ile çalışmakta olduklarını kaydeden Amcaoğlu, yetkili sendikalarla da görüştüklerini birtakım yazılı tavsiyeler aldıklarını söyledi. Online eğitim alan yükseköğretim öğrencileri olduğunu da dile getiren Bakan Amcaoğlu, tüm eğitim kurumlarında izlenecek yolun belirlenmesi için bir harita oluşturmaya çalıştıklarını vurguladı.

Yetişkinlerin dikkatsizlikleri sonucu vakaların arttığına işaret eden Amcaoğlu, velilerin çocukların eğitim haklarını gaspetmeyecek şekilde hayatlarını düzenlemesini istedi. Amcaoğlu, okullardaki vakalara ilişkin olarak da konuşarak, Sağlık Bakanlığı’nın öngörüleri doğrultusunda bazı kararlar alındığını, okullardaki temaslı takiplerinin de ilgili komite tarafından düzenlendiğini ve uygulandığını anlattı.

Amcaoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın gerekmesi durumunda okulların ara tatilini öne çekebileceğini belirttiğini, bunun da değerlendirileceğini kaydetti. 22 Aralık’ta yetkili sendikaların ‘salgının kontolden çıkmaması’ için ara tatilin öne alınması talebini kendilerine ilettiğini anlatan Amcaoğlu, bunu ilgili komite ve kesimlerle tartıştıklarını, komitenin aldığı kararları uygulayacaklarını belirtti.

Bakan Amcaoğlu, okullarda önlemlerin tamamıyla alındığını ve uygulanmakta olduğunu da söyleyerek, velilere çocuklarını okula gönderme çağrısı yaptı. Covid-19 pozitif vaka olan 9 Eylül İlkokulu’nda eğitime ara verildiğini, Fazıl Plümer Anaokulu ve Değirmenlik Ortaokulu’nda ise tetkik ve takibin ardından eğitimlerin sürdüğünü kaydeden Amcaoğlu, eğitimin devamlılığının önemini dile getirdi.

Özel dershanelerle ilgili olarak da konuşan Amcaoğlu, sağlığın kazançtan önce geldiğini, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararlarına uyulmasının önem arzettiğini söyledi.  

Amcaoğlu, son 15 gündeki yerel bulaşların Güney Kıbrıs kaynaklı olduğunu da ifade etti. 

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