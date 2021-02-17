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Amcaoğlu: Eğitimin önü açılırsa tüm sektörlerin önü açılır

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, eğitmin önün açılması ile ekonomik sıkıntılarının önünün açılabileceğini vurguladı.
Amcaoğlu: Eğitimin önü açılırsa tüm sektörlerin önü açılır

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, eğitmin önün açılması ile ekonomik sıkıntılarının önünün açılabileceğini vurguladı. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, eğitimin önünün açılması için aşılanmanın önemli olduğunu belirterek, öğretmen ve akademisyenler ile eğitimde görev alanların aşılanması halinde sokağa 155 bin 500 insan ineceğini açıkladı.

Yüz yüze eğitimin 1 Nisan’da başlayacağını söyleyen Bakan Amcaoğlu, “eğitimin önü açılmazsa hiçbir şeyin önü açılamaz” dedi. BRT Muhabirine açıklamalarda bulunan Amcaoğlu, üniversite öğrencilerinin gelişlerinin devam ettiğini ve öncesinde de bir çok öğrencinin ülkeye gelerek karantinaya girdiğini söyledi.

Yüz yüze eğitimin 1 Nisan’dan itibaren başlayacağını dile getiren Amcaoğlu, öğrencilerinin gelişi için iki Atlas, iki THY iki Pegasus hava yolları olmak üzere toplam 6 uçak seferi düzenlendiğini ve İstanbul üzerinden öğrencilerin ülkeye gelişlerinin sağlanacağını belirtti. Uygulama saatleride teorik uygulama yapılmasının çok önemli olduğunu dile getiren Bakan Amcaoğlu, bu yıl mezun olacak öğrencileri için Nisan’dan önce teorik derslerin verilmesi gerektiğini söyledi ve bunun hazırlıklarının başladığını anlattı.

Bakan Amcaoğlu, 1 Nisan’a kadar online eğitimlerin devam edeceğini ve bunun içinde gerek ilköğretim, gerekse de orta öğretimde var olan teçhizat eksikliklerinin giderilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Orta eğitimde gerek kampanyalarla gerekse Bakanlığın çalışmaları ile teçhizat eksiklerinin giderildiğini ve bu ayın sonuna kadar yapılacak desteklerle orta eğitimdeki tüm ihtiyaçları tamamlayacaklarını ifade eden Amcaoğlu, hedeflerinin bu ayın sonuna kadar İlköğretimdeki eksiklikleri de tamamlamak olduğunu söyledi.

Konuşmasında aşılamanın önemine de değinerek eğitimin başlaması için aşılama ile ilgili talepleri olduğunu anımsatan Amcaoğlu, “Aşı prosedürünün içinde, öğretmen ve eğitmenler var, ki bunlar yaklaşık 20 bin 500 kişi ediyor. Üniversitelerden de aşılanacak insanlarla yaklaşık 155 Bin 500 insan sokağa inecek.

Ve eğitim eğer canlanırsa ülkedeki tüm tektörler de canlanır. Biz başarırsak memleket başarır ve başaracağız. Başarızıslık gibi bir lüksümüz yoktur.

Eğitimin önü açılmazsa hiçbir şeyin önü açılamaz”dedi. Bakan Amcaoğlu, KKTC’de üniversitelerin bir marka ve lokomotif sektör olduğunu belirterek, ülkenin güvenli olduğunun belirtilmesi için aşılanmanın şart olduğunu söyledi.

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