Amcaoğlu: Elektrik Kurumuna Hala Konuyla İlgili Olmayan, Kişiler Atanıyor

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT’de katıldığı programda elektrik üretimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Amcaoğlu, Enerji Üst Kurulu ile Enerji Dairesi’nin en erken bir zamanda mutlaka tesis edilmesi gerektiğini belirterek, elektrik üretiminde dönüşümün şart olduğunu söyledi.

Elektrik üretimindeki sorunun sistemden kaynaklandığının altını çizen Amcaoğlu, “elektrik kurumuna hala konuyla ilgili olmayan, yetkin olmayan kişiler atanıyor. Bunu söylerken kurumda çalışanları tenzih ediyorum. Siyasetten bahsediyorum. Sistemden bahsediyorum. Bu sistemin içerisinde benim gibi siyasetçiler var ve ben diyorum ki yanlış yapıyoruz” dedi.

Bakan Amcaoğlu, Enerji Üst Kurulu tesis edilirken, devletten sadece iki kişinin bulunması, geriye kalanların ise Mühendis Mimarlar Odası, Ticaret Odası, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ile Ticaret Odası gibi paydaşlardan oluşması gerektiğini belirterek, Kurul’un yasasının meclis komitesinde olduğunu ve çalışmaların bütçe sonrası süratle tamamlanacağını açıkladı.

Enerji Üst Kurulu’nun denetleyici olması gerektiğine vurgu yapan Amcaoğlu, “Enerji Üst Kurulu, her ülkenin kendi içinde kendi koşularına göre oluşturması gereken bir kurumdur” dedi.

Oluşturulacak Enerji Dairesi’nin ilk görevinin Enerji Üst Kurulu’nun alacağı tavsiye niteliğindeki kararları uygulamak olacağını ifade eden Amcaoğlu, enerji konusunda ne yapılması gerektiğini Enerji Üst Kurulu’nun belirleyeceğini, Enerji Dairesi’nin de hayata geçireceğini söyledi.

Amcaoğlu, “bu kadar üniversitenin ve yetişmiş insanın bulunduğu bir ülkede enerjiyi planlayamayacağımızı söylemek zafiyettir” dedi.

“Biz işin ciddiyetini biliyoruz ve ciddiyetle de işin farkında olarak neler yapılması gerektiğini muhataplarımızla sürekli paylaşıyoruz” diyen Amcaoğlu, enerji arz güvenliğinin bir devlet politikası olması gerektiğinin altını çizdi.