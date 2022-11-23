  • BIST 4.507,24
  • Altın 1040.604
  • Dolar 18.6236
  • Euro 19.2166
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKADSÖ’den yeni salgın adımı! 300 bilim insanı toplanıyor

Amcaoğlu: Elektrik Kurumuna Hala Konuyla İlgili Olmayan, Kişiler Atanıyor

» »
Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT’de katıldığı programda elektrik üretimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Amcaoğlu: Elektrik Kurumuna Hala Konuyla İlgili Olmayan, Kişiler Atanıyor

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT’de katıldığı programda elektrik üretimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Amcaoğlu, Enerji Üst Kurulu ile Enerji Dairesi’nin en erken bir zamanda mutlaka tesis edilmesi gerektiğini belirterek, elektrik üretiminde dönüşümün şart olduğunu söyledi.

Elektrik üretimindeki sorunun sistemden kaynaklandığının altını çizen Amcaoğlu, “elektrik kurumuna hala konuyla ilgili olmayan, yetkin olmayan kişiler atanıyor. Bunu söylerken kurumda çalışanları tenzih ediyorum. Siyasetten bahsediyorum. Sistemden bahsediyorum. Bu sistemin içerisinde benim gibi siyasetçiler var ve ben diyorum ki yanlış yapıyoruz” dedi.

Bakan Amcaoğlu, Enerji Üst Kurulu tesis edilirken, devletten sadece iki kişinin bulunması, geriye kalanların ise Mühendis Mimarlar Odası, Ticaret Odası, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ile Ticaret Odası gibi paydaşlardan oluşması gerektiğini belirterek, Kurul’un yasasının meclis komitesinde olduğunu ve çalışmaların bütçe sonrası süratle tamamlanacağını açıkladı.

Enerji Üst Kurulu’nun denetleyici olması gerektiğine vurgu yapan Amcaoğlu, “Enerji Üst Kurulu, her ülkenin kendi içinde kendi koşularına göre oluşturması gereken bir kurumdur” dedi.

Oluşturulacak Enerji Dairesi’nin ilk görevinin Enerji Üst Kurulu’nun alacağı tavsiye niteliğindeki kararları uygulamak olacağını ifade eden Amcaoğlu, enerji konusunda ne yapılması gerektiğini Enerji Üst Kurulu’nun belirleyeceğini, Enerji Dairesi’nin de hayata geçireceğini söyledi.

Amcaoğlu, “bu kadar üniversitenin ve yetişmiş insanın bulunduğu bir ülkede enerjiyi planlayamayacağımızı söylemek zafiyettir” dedi.

“Biz işin ciddiyetini biliyoruz ve ciddiyetle de işin farkında olarak neler yapılması gerektiğini muhataplarımızla sürekli paylaşıyoruz” diyen Amcaoğlu, enerji arz güvenliğinin bir devlet politikası olması gerektiğinin altını çizdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maviş: Eğitimi düşünmeyen, öğretmeni, öğrenciyi düşünmeyen bir bakan istemiyoruz23 Kasım 2022 Çarşamba 14:32
  • KTGB’den Kazım Denizci’ye dayanışma23 Kasım 2022 Çarşamba 14:29
  • Amcaoğlu: Etin ucuzlaması gündemimizde!23 Kasım 2022 Çarşamba 14:22
  • Üstel: Avrupa'nın şımarık çocuklarından ters cevaplar gelmeye başladı23 Kasım 2022 Çarşamba 14:14
  • Sağanak yağmur geliyor!23 Kasım 2022 Çarşamba 13:32
  • Sağlık Bakanı Gürçağ: Uyuz salgını yok23 Kasım 2022 Çarşamba 12:10
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Düzce’de Meydana Gelen Deprem Nedeniyle Mesaj Yayımladı23 Kasım 2022 Çarşamba 10:49
  • Büyükoğlu: İstifamızın ne kadar doğru olduğunu görüyoruz23 Kasım 2022 Çarşamba 10:07
  • Emrah Hakan hayatını kaybetti23 Kasım 2022 Çarşamba 09:01
  • Taner Ulutaş Yazdı: Bu deprem çatıyı uçurur erken seçimi gel der !...23 Kasım 2022 Çarşamba 08:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti