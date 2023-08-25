Amcaoğlu: En az 80 megavat yatırım yapılması gerekli

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ulusal Enerji Verimliliği Çalıştayı’nda yaptığı açıklamada, elektrik üretimi için en az 80 megavatlık bir yatırım yapılması gerektiğini ancak bunun beş yıldır yapılamadığını söyledi.

Çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Enerji Dairesi ile birlikte Enerji Üst Kurulu’nun kurulması ve hayata geçirilmesinin büyük önem arz ettiğini kaydetti.

Bakan Amcaoğlu, 2030 yılında Akdeniz’in içerisine giremeyecek olan bir yakıtla üretim sisteminin devamının sürdürülebilir olmadığını belirtti.

Elektrik üretimi için en az 80 megavatlık bir yatırım yapılması gerektiğini ancak bunun beş yıldır yapılamadığını kaydeden Bakan Amcaoğlu, bilimin ışığında yapılması gerekenleri Bakanlık olarak harfiyen yerine getireceklerini aktardı.

Bakan Amcaoğlu, çalıştay sonuçları açıklandıktan sonra ilgili yasaların ivedilikle komitelerden geçirilip ete kemiğe bürünmesi için gereken tüm çalışmaların Ekim ayına kadar tamamlanacağının sözünü verdi.

Çelik

Kıbrıs Türk Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Görkem Çelik, 10 yıldır enerji alanında çok sayıda çalıştay ve bilimsel çalışmaların yapıldığını, sorunların çözümleri ve yapılması gerekenlerin ortaya konduğunu ancak bunların hayata geçirilmesinde sorunlar yaşandığını aktardı.

Enerji ve enerji arz güvenliğinin ülkede ana sorunların başında geldiğini belirten Çelik, enerji verimliliğinin ise ülke insanının hayatında hiç yer almadığını belirtti. Enerji üretiminde verimliliğin hedeflenmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, bu sorunların çözümünün enerji politikalarının doğru planlanmasından geçtiğini ifade etti.

Kutalmış

Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Üner Kutalmış, oda olarak elektrik üretiminde yaşanabilecek problemleri öngörerek yıllar önce yapmış oldukları çalışmalar neticesinde çözümüne işaret ettikleri sorunların zamanında alınmayan önlemler sebebiyle bugünlerde yaşanan elektrik kesintileriyle ülke insanının karşısına çıktığını belirtti. Bu sorunların yaşanmasında yapılmayan yatırımlar başlıca neden olsa da, yapılmayan mevzuat çalışmalarının süreci hızlandırdığını aktaran Kutalmış, çalıştaydan çıkacak sonuçlar ile mevzuat çalışmalarının doğru şartlar sağlanarak hızlanması ve bir an önce hayata geçmesi temennisinde bulundu.

Adanır

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Tunç Adanır, elektrik konusunun ne yazık ki artık ülke insanının her gün mutlaka konuştuğu, tartıştığı bir konu haline geldiğini belirtti. Enerji ile ilgili en büyük problemin bu yönde bir devlet politikasının oluşmaması olduğuna işaret eden Adanır, bunun bir sonraki süreçte ülkede nelerle karşılaşacağının bilinmesine rağmen çözüm üretilememesine neden olduğunu kaydetti. Enerji konusundaki karasızlığın ve plansızlığın sona ermesini dileyen Adanır, doğru hedef ve adımlarla enerji politikalarının halkın ve ülkenin ekonomik şartlarına katkı koyacak şekilde planlanmasının önemine işaret etti.