Amcaoğlu: Enerji arzını sağlayacak alt yapılara ulaşılacak

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT’de yayınlanan ‘Manşet+’ programına katılarak, enerji ve akaryakıt konusundaki soruları yanıtladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, maliye bakanlığı görevini yürüttüğü dönemde, akaryakıt otomasyon sisteminde yaşanan sıkıntıların aşlması adına önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Amcaoğlu, akaryakıt otomasyon sistemi sözleşmesinin dün ilgili işletmeyle imzalandığını da belirtti.

Amcaoğlu “Yüzde 20’lik kayıp söz konusydu, bu kaybı önlemek amacıyla ki aylık şu an 30 milyon litrelik bir akaryakıt arzı söz konusu piyasaya, bunların yüzde 20’sinin kaçak olduğu noktasında saptamamız vardı. Sektördeki kaçağın önlenmesi ve sektörün regüle edilmesi adına akaryakıt otomasyon sisteminin ithalatçılardan buraya arzı sağlayan ilgili işletmelerin yaptığı işlemlerle birlikte regüle edilmiş sayaçlarla birlikte 142 istasyona ulaşıncaya kadar 30 saniyede bir hem maliye hem ekonomi bakanlığına sistemden bilgi verebilecek noktada ve kaçağı önleyecek noktada alt yapı kurulumu ve yazılımıyla alakalıdır. Bunların çalışması ekim ayında hayata geçecek”

Bakan Amcaoğlu, bayram arifesinde ülkenin karanlığa büründüğünü anımsatarak, “Bu plansızlık ve sistemsizliğin karanlığıydı. Biz o günlerden bugünlere kadar enerji dairesi yasasını meclise gönderdik” dedi.

Amcaoğlu, “Yasayı ele alırlarsa enerji üst kurulunun kimlerden oluşacağı ve nasıl çalışacağı noktasında, oluşturacak olan kişilerin kriterleri noktasında iyice okunursa görülecek ki uzmanların oluşturduğu kurul enerji strateji eylem planını hazırlayacak. Ve programlar hazırlayıp enerji dairesine iletecek. ekonomi enerji bakanı da bunu bakanlar kuruluna götürüp geçirtmek zorunda kalacak”

Amcaoğlu bundan sonraki süreçte enerji strateji eylem planına uygun olarak ülkenin gelecekteki ihtiyacını karşılayacak olan, doğal gaz ya da hidrojen alt yapısıyla çalışabilecek ve enerji arzını sağlayabilecek alt yapılara ulaşılmasının adımlarının atılacağını kaydetti.

Akarkayıt fiyatlarıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Amcaoğlu, yaşanan sıkıntıların tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşandığını belirterek, “Fiyatlarda artış da indirim de olsa çıkıp açıklıyorum, günlük borsadaki durumu takip edip açıklama yapıyorum ve resmi gazetede yayımlanıyor” dedi.

Amcaoğlu, yapmış oldukları otomasyon çalışmalarıyla ve geçirmiş oldukları emirnamelerle hiçbir akaryakıt istasyonu önünde artık akaryakıt bitecek diye kuyruk yaşanmayacağını söyledi.

Akaryakıt tedarikinin ve dağıtımının zor olduğunu belirten Amcaoğlu, “Otomasyonla kayıt altına alıp haksız rekabeti önleyerek bundan sornaki süreçlerde halkımızın hükümetten dolayı bir sıkıntı yaşamasını istemiyoruz bu konuda çalışıyoruz” dedi.