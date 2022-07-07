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Amcaoğlu: Enerji Üst Kurulu oluşturmayı planlıyoruz

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Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, elektrik konuşanda uzman kişilerin yer alacağı 9 kişilik Enerji Üst Kurulu oluşturmayı planladıklarını ve bu konuyu Meclis’e taşıyacaklarını belirtti.
Amcaoğlu: Enerji Üst Kurulu oluşturmayı planlıyoruz

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT’ye son günlerdeki elektrik kesintilerine ilişkin açıklama yaptı.

AMCAOĞLU: ENERJİ ÜST KURULU OLUŞTURULMASI İÇİN MECLİS’TE İVEDİLİK ALACAĞIZ

Halkın elektrik enerjisine rahatça ulaşabilmesi için çalışmalar yaptıklarını belirten Amcaoğlu, 9 kişilik Enerji Üst Kurulu oluşturulması için Meclis’te ivedilik alacaklarını söyledi.

Amcaoğlu, Enerji Üst Kurulu’nda işinde uzman kişilerin yer alacağını belirterek, “Herkes bir iş bölümü yapması gerekiyor. Kurulda çalışacak olan kişiler bilirkişi olacak” dedi.

Bundan sonra elektrik kesintilerinin olmaması için gerekenin yapılacağını ifade eden Amcaoğlu, “Halktan özür dileme noktasına gelmemek için uğraşacağız” açıklamasında bulundu.

“KARANLIĞA BOĞULUP GİTMEMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Amcaoğlu, karanlığa boğulup gitmemek için çalıştıklarını, elektrik arz güvenliğini iyi noktalara getirmek zorunda olduklarını belirterek, “Bu ülkeyi Güney Kıbrıs’tan elektrik enerjisi dilenecek hale getirmemek için uğraşacağız” açıklamasında bulundu.

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